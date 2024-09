Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a effectué, lundi, une visite d'inspection au stade Chahid Ali Ammar dit "Ali la Pointe" de Douera (Alger), où il s'est enquis de l'avancement des travaux de maintenance, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite intervient après l'identification, par les spécialistes et les techniciens, de tous les points d'intervention, précise le communiqué. Par la suite, le ministre a présidé une réunion technique regroupant tous les intervenants et responsables des travaux de maintenance, notamment les représentants des bureaux d'études chargés du suivi des travaux du stade, l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC), l'entreprise de réalisation et le directeur des équipements publics.

Après avoir abordé et évalué tous les points concernés par la maintenance sur le plan financier, M. Belaribi "a ordonné de parachever tous les travaux liés aux dommages dans les plus brefs délais", poursuit la même source, ajoutant que le ministre effectuera une autre visite au stade une fois les travaux finalisés.