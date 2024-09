L'Espagnol Carlos Alcaraz (N.3 mondial) affrontera le Russe Daniil Medvedev (N.5), en demi-finale du tournoi ATP 500 de Pékin, prévue mardi dans la capitale chinoise.

Alcaraz a validé son billet pour le dernier carré en s'imposant devant le Russe Karen Khachanov, tête de série N.7, en deux sets (7-5, 6-2).

Servant à 4-4 dans la première manche, Khachanov a finalement tenu bon après un jeu épuisant au cours duquel les deux joueurs ont manqué plusieurs occasions de conclure, lorsque Alcaraz a vu son coup droit sortir. L'Espagnol de 21 ans, a de nouveau mis le Russe sous pression à 5-5 et cette fois, le N.3 mondial n'a pas laissé passer l'opportunité de faire le break, conservant ensuite son service pour prendre un set d'avance.

Alcaraz, qui a remporté dimanche sa 200e victoire sur le circuit ATP, s'est emparé du service de son adversaire à 3-2 pour s'offrir une deuxième manche plus confortable.

Medvedev, tête de série N.3, qui avait perdu en finale l'an dernier face à Sinner, a de son côté facilement battu l'Italien Flavio Cobolli (6-2, 6-4) en quart de finale. Alcaraz et Medvedev, sacré à l'US Open en 2021, se sont déjà affrontés à sept reprises et le premier a remporté cinq de leurs confrontations, la dernière fois en demi-finale à Wimbledon cette saison. Alcaraz avait par la suite dominé Novak Djokovic en finale et conservé son titre sur le gazon londonien.