Le jeune algérien Nabil Anane a battu son adversaire de Myanmar (Burma), Soe Lin Oo, aux points lors du championnat de la Ligue asiatique "One Championship" de kick boxing, disputé samedi soir au Lumpinee Stadium de Bangkok (Thailande).

Par contre ses compatriotes Akram Hamidi et Youcef Esaâd ont tous deux connu la défaite.

Anane était engagé dans la catégorie Bantamweight de la spécialité Muay Thai, où il a fini par l'emporter aux points contre Soe Lin Oo, âgé de 32 ans et originaire de Myanmar (Burma).

Agé de 20 ans et mesurant 192m, Anane est considéré comme un des plus jeunes champions WBC de cette catégorie et ce succès a été son cinquième consécutif dans l'arène de One.

"Je veux acquérir plus d'expérience en compétition et quand je serai prêt, je deviendrai champion du monde. Pour l'instant, je veux continuer sur ma lancée de victoires et ne laisser personne me battre." a-t-il déclaré après le combat.

Son compatriote Akram Hamidi (25 ans) était également engagé dans la spécialité Muay Thai, catégorie Strawweight, mais s'est incliné par "KO" au premier round, contre Sam-A Gaiyanghadao, l'autre combattant de Myanmar (Burma).

Agé de 40 ans, Sam-A est considéré comme une légende du Muay Thai. Il a remporté à plusieurs reprises des ceintures d'or à différents niveaux à la Lumpinee Arena. En 2011, il a été nommé meilleur boxeur de Lumpinee. Il a été Champion du monde de Muay Thai et double champion de kickboxing, dans la catégorie poids paille ONE. Face à Hamidi, il a remporté le 374e combat de sa carrière.

De son côté, Youcef Esaâd (26 ans), engagé dans la catégorie Flyweight de la spécialité Kichboxing, a été battu par le jeune Japonais Hyu Iwata. Le 03 août dernier, le kickboxer algérien Elias Mahmoudi avait remporté une éclatante victoire dans ce même Lumpinee Stadium de Bangkok, où il avait mis "KO" le Japonais Taiki Naito.

Un retour gagnant pour cet athlète de 26 ans, dont la carrière avait été stoppée en 2019 en raison de la crise sanitaire mondiale due au Coronavirus.

Mahmoudi (18 ans) avait connu une fulgurante ascension, et il avait montré un tel talent que la plupart des analystes avaient prédit qu'il deviendrait champion de sa catégorie avant d'avoir bouclé ses 23 ans.

Le combat qui devait mettre le jeune algérien sur orbite devait l'opposer à l'ancien champion Petch Dam. Malheureusement pour lui, la pandémie de la Covid-19 avait conduit à l'annulation de cette rencontre.

Ce n'est que dernièrement que le kickboxer algérien a refait son retour dans le circuit international, avec l'espoir de gravir rapidement les échelons et pouvoir prétendre à nouveau au titre mondial chez les poids mouche.