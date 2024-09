Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a eu, hier à New York, des entretiens bilatéraux avec le président de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies, M. Philémon Yang, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a exprimé sa fierté de voir une personnalité camerounaise et africaine présider l'Assemblée Générale de l'ONU à sa session actuelle, lui assurant du "plein soutien de l'Algérie en vue de s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées, notamment celles liées au renforcement du rôle du continent africain dans l'action internationale multilatérale en général, et au sein de l'ONU en particulier", précise la même source.

Les deux parties ont également échangé les vues sur les perspectives de la contribution de l'AG de l'ONU afin de permettre à l'Afrique de réaliser les priorités fixées pour la prochaine étape, à l'instar de "la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, la restructuration des institutions financières et monétaires internationales, et la mobilisation du financement international à même de concrétiser les objectifs de développement, de complémentarité et d'intégration définis dans l'Agenda de l'Afrique 2063", ajoute le communiqué.

l'Algérie rejoint le "Groupe des amis pour la paix" pour la résolution de la crise ukrainienne

L'Algérie a participé, vendredi à New York, à l'invitation de la Chine et du Brésil, à une réunion ministérielle pour le lancement du "Groupe des amis pour la paix", créé par les pays du Sud pour la résolution de la crise ukrainienne.

Lors de cette réunion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Bendjama, a affiché "le soutien de l'Algérie à cette initiative globale et constructive, visant à mettre fin à ce conflit le plus tôt possible, conformément aux principes et buts de la Charte des Nations Unies et compte tenu des préoccupations sécuritaires légitimes des deux parties".

Co-présidant cette réunion avec l'Envoyé spécial du président brésilien à New York, Celso Amorim, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que le "Groupe des amis pour la paix" n'était pas un groupe fermé mais une plateforme ouverte qui ne vise ni la concurrence ni la confrontation, mais le dialogue inclusif".

La réunion ministérielle a été sanctionnée par l'adoption d'une déclaration commune regroupant 13 pays, dans laquelle il a été convenu de poursuivre les concertations à différents niveaux avec toutes les parties.

Par ailleurs, les représentants permanents des pays ayant rejoint le Groupe des amis pour la paix ont été appelés à renforcer les positions communes en soutien aux efforts internationaux en vue d'une paix durable.