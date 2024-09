Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati a décrété un deuil national de trois jours suite au martyre de Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a indiqué samedi l'agence libanaise de presse (ANI). Dans une note publiée samedi, le chef du gouvernement libanais chargé des affaires courantes a déclaré : "Suite au martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, tombé lors de l'agression (sioniste) contre le Liban, un deuil national est décrété pour les lundi 30 septembre, mardi 1er et mercredi 2 octobre.

Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne dans toutes les administrations, institutions publiques et municipalités, et les programmes des stations de radio et de télévision seront adaptés à cet événement tragique", selon l'ANI. "Le jour des funérailles du martyr sera également une journée de suspension des activités dans toutes les administrations publiques, municipalités, ainsi que dans les institutions publiques et privées", poursuit le chef du gouvernement libanais.