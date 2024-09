Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu, dimanche à Alger, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urska Klakocar Zupancic, indique un communiqué du Conseil.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé "l’état des relations interparlementaires et la volonté des deux parties de les développer", mettant l'accent sur l'"importance de la coordination et de la concertation dans le cadre des groupes d'amitié parlementaires, ainsi que des échanges de délégations entre mes deux pays".

Les deux parties ont salué, par la même occasion, l'ouverture des ambassades dans les capitales des deux pays respectifs, exprimant "leur satisfaction quant à la dynamique croissante des relations bilatérales, fondées sur l'amitié et le respect mutuels".

Ils se sont également félicités "du niveau de croissance de ces relations, grâce à la volonté commune des deux parties d'élargir les horizons et de diversifier les domaines de coopération". A cet égard, la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie a exprimé la satisfaction de son pays quant à "la qualité des relations de coopération qu'il entretient avec l'Algérie", appelant à "mettre à contribution cette dynamique pour renforcer les relations bilatérales et intensifier les liens de croissance mutuelle au bénéfice des deux parties".

Elle a ajouté que "les capacités d'élargir la coopération bilatérale restent disponibles, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'intelligence artificielle, du tourisme, ainsi que de l'éducation et de l’enseignement". Les deux parties ont également abordé "les développements régionaux et internationaux, source de préoccupation à plusieurs égards".

Le président du Conseil de la nation, "après avoir rappelé les principes de la politique étrangère de l'Algérie, qui est engagée dans une politique de non-alignement", a réitéré "la condamnation de l'Algérie des agressions brutales commises contre le peuple palestinien frère, ainsi que des atteintes à la souveraineté du Liban, dénonçant les assassinats systématiques, lâches et odieux, tout en fustigeant l'hypocrisie et l'aveuglement des politiques menées par les pays occidentaux". Il a souligné, à cet égard, que l'Algérie "a toujours opté pour des solutions politiques et diplomatiques pour résoudre les conflits", réaffirmant "le soutien officiel et populaire de l'Etat algérien à la Palestine sœur et sa position en faveur d'une solution juste et globale à la question palestinienne". Il a, dans ce contexte, convié la République de Slovénie à "œuvrer aux côtés de l'Algérie au sein des Nations unies, notamment au niveau du Conseil de sécurité, pour trouver une solution équitable à la question palestinienne, conformément aux chartes et résolutions de l'ONU". Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie a réaffirmé la "position claire" de son pays sur la situation dans les territoires palestiniens, appelant à "un cessez-le-feu immédiat" et affirmant que la Slovénie "soutient la solution des deux Etats pour instaurer la paix et la concorde dans la région".

En ce qui concerne la question sahraouie, M. Goudjil a réaffirmé "la position constante et de principe de l'Algérie, exprimée à plusieurs reprises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, fondée sur le droit inaliénable du peuple sahraoui frère à l'autodétermination, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies".

La présidente de l'Assemblée nationale slovène a souligné, de son côté, que son pays "soutient le processus onusien et encourage le respect de la légalité internationale", estimant que la résolution de cette question "doit se faire dans un cadre pacifique et en aboutissant à une solution juste et durable".