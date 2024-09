La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a présidé, samedi soir à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem, l'ouverture de la 11e édition du festival culturel national de la poésie Melhoun, dédiée à cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf (16e siècle).

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation d'un montage artistique intitulé "Sidi Lakhdar poète résistant" du metteur en scène, Mohamed Amine Cheikh, comportant plusieurs récitals d'une pléiade de poètes dont Bainine Hadj, Ouahida Tayeb, Abdelkader Arabi. et Gana Abed où les expressions de patriotisme sont mêlées aux styles poétiques et artistiques de diverses régions et époques.

Lors de cette cérémonie, le commissaire du festival a honoré l'ancien commissaire de la manifestation, l'artiste et écrivain Abdelkader Bendaamache, ainsi que les artistes Noureddine Benattia et Ahmed Amine Delay pour leurs contributions artistiques et leur rôle dans la préservation du patrimoine culturel national.

Des récitals ont été également présentés par les poètes Nasser Hadjadj et Bachir Touhami, accompagnés par l'artiste Tahar Boukraa jouant à l'instrument luth. Le public a eu également droit aux prestations de chant bedoui avec Cheikh Chigueur.

Auparavant, la ministre a suivi un vernissage sur le patrimoine algérien présenté par les associations "Ouled Touat" et "Ahl Al-Damana".

Inaugurée au hall de la maison de la culture, cette exposition met en exergue des toiles en arts plastiques, des habitudes et des bijoux, des plats traditionnels. Un stand est dédié au secteur préservé de la ville de Mostaganem.

Le programme du Festival culturel national de la poésie Melhoun comporte l'organisation d'un colloque national ayant pour thème "Sidi Lakhdar Benkhelouf, poète résistant" à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", trois soirées artistiques avec 31 poètes et artistes dans les genres Bedoui, Chaabi et Hawzi de diverses wilayas du pays, ont souligné les organisateurs.

Cette édition du festival prévoit l'organisation de plusieurs activités au niveau de la place communale de Sidi Lakhdar (à l'Est de Mostaganem), mêlant spectacles artistiques et académiques du terroir populaire et patrimonial.

Au programme, figurent également, pour la première fois, des spectacles en équitation et fantasia et la procession annuelle de Sidi Lakhdar Benkhelouf dans le cadre de Waada demain dimanche dans le village éponyme qui abrite son sanctuaire.

Mostaganem : le rôle de la poésie de la résistance dans la préservation de la mémoire et l'identité nationales souligné (participants)

Les participants au colloque national dédié à Sidi Lakhdar Benkhelouf "poète résistant", organisé dimanche à Mostaganem, dans le cadre de la 11ème édition du Festival culturel national de la poésie Melhoun, ont mis en avant le rôle de la poésie de la résistance dans la préservation de la mémoire et l'identité nationales.

L'universitaire Hamou Feraoun de l'université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem a souligné que la poésie de la résistance, qui comporte des significations religieuses et nationales, doit être authentifiée scientifiquement et historiquement afin de mettre en lumière les modèles majeurs de l'histoire nationale et d'être largement diffusée.

Le professeur de littérature populaire Nabila Belabdi de l'Université Hassiba Ben Bouali de Chlef a expliqué que ce type de poèmes (poésie de résistance) sont considérés comme des documents historiques importants et que leur découverte est considérée comme un trésor précieux qu'il faut révéler et travailler pour mettre en valeur son contenu, qui s'appuie sur les tendances nationales et révolutionnaires et les valeurs de soutien à la patrie et de réparation des injustices.

Après avoir rappelé que le poète populaire est considéré comme un historien, le chercheur en histoire nationale et culture populaire, Madani Bouharaoua, a fait savoir que la première et nécessaire mission est désormais de remettre ce patrimoine populaire dans le débat collectif et de le présenter dans les espaces publics, ce qui contribue à sa valorisation et sa transmission aux nouvelles générations.

Pour sa part, le professeur Awatef Slimani, de l'Université Larbi Tebessi de Tébessa, a indiqué que faire face aux tentatives d'atteinte à l'identité et à la culture nationales nécessite un retour à la culture populaire, fondatrice et première tributaire de l'histoire, afin d'éviter d'offenser la nation algérienne ou de tenter de porter atteinte à son histoire, son patrimoine et sa civilisation.