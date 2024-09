Le ministère libanais de la Santé a annoncé dimanche que 14 secouristes sont tombés en martyrs dans les raids sionistes au Liban ces deux derniers jours, les condamnant avec "la plus grande fermeté".

Dans un communiqué, le ministère a précisé que l'entité sioniste avait "multiplié les attaques contre les secouristes et les centres de santé", dénonçant "avec la plus grande fermeté les attaques répétées de l'ennemi" sioniste.

Le ministère libanais de la Santé avait auparavant annoncé que l'agression sioniste contre le Liban a entraîné samedi le martyre de 33 personnes et fait 195 blessés.

L'entité sioniste continue de bombarder le Liban depuis lundi matin avec des frappes aériennes qui ont fait plus de 700 martyrs et près de 2.200 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad, avait annoncé également que 1 640 citoyens, dont 104 enfants et 194 femmes, sont tombés en martyrs depuis le 8 octobre 2023.

28 martyrs et 30 blessés dans de nouvelles frappes aériennes sionistes

Au moins 28 personnes sont tombées en martyres et 30 autres ont été blessées dimanche lors de frappes aériennes sionistes sur des dizaines de villes et villages dans le sud et l'est du Liban, selon des sources militaires libanaises.

"Une quinzaine d'avions de combat sionistes ont effectué des raids dimanche matin sur près de 27 villes et villages en plein cœur du Sud-Liban et dans les régions de Baalbek et Hermel, dans l'Est", indiquent ces sources, citées par des médias.

Les raids ont fait deux martyrs dans le sud du Liban et 26 dans l'est, dont onze déplacés syriens, selon les sources.

Par ailleurs, 30 personnes ont été blessées au cours de ces attaques.

L'entité sioniste continue de bombarder le Liban depuis lundi matin avec des frappes aériennes qui ont fait plus de 700 martyrs et près de 2.200 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad, avait annoncé également que 1.640 citoyens, dont 104 enfants et 194 femmes, sont tombés en martyrs depuis le 8 octobre 2023.

11 professionnels de santé tombés en martyrs dans des frappes sionistes

Au moins 11 membres du personnel médical sont tombés en martyrs, samedi, dans une série de frappes aériennes sionistes visant des établissements de santé dans les villages de Taybeh et Deir Seryan, dans le district de Marjeyoun, au sud du Liban, rapportent des médias locaux.

Selon l'agence de presse libanaise, "au moins 11 professionnels de santé sont tombés en martyrs et 10 autres personnes ont été blessées dans les frappes qui ont touché des installations des santé".

De son côté, la Défense civile libanaise a signalé la mort en martyr d'un de ses membres et des blessures graves touchant un autre lors des frappes aériennes sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth tard vendredi soir.

L'entité sioniste continue de bombarder le Liban depuis lundi matin avec des frappes aériennes qui ont fait plus de 700 martyrs et près de 2.200 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad, avait annoncé également que 1 640 citoyens, dont 104 enfants et 194 femmes, sont tombés en martyrs depuis le 8 octobre 2023.