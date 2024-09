La présidence palestinienne a estimé dimanche que le Moyen-Orient tout entier est entré dans une nouvelle et dangereuse phase d'instabilité et que la seule solution pour garantir un "avenir sûr et stable" dans la région est de résoudre la question palestinienne.

Via un communiqué, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudaina, a déclaré que "la région toute entière est entrée dans une nouvelle et dangereuse phase d'instabilité, et la seule solution pour y garantir un avenir sûr et stable est de résoudre la question palestinienne de manière juste, conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe".

Abou Roudaina a ajouté que "la poursuite de la guerre génocidaire (sioniste) à Ghaza et en Cisjordanie, ainsi que la destruction des villes, villages et camps palestiniens n'apporteront la sécurité et la stabilité à personne, mais entraîneront plutôt la région et le monde dans une situation plus grave".

Le responsable palestinien a souligné que "tant qu'El Qods restera occupée, les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui continueront comme elles étaient il y a cent ans, et la seule alternative est la création d'un Etat palestinien indépendant avec El Qods-Est pour capitale".

Le 18 septembre, l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté un projet de résolution soumis par l'Etat de Palestine, appelant l'entité sioniste à mettre fin à sa "présence illégale dans le territoire palestinien occupé dans les 12 mois".

Ghaza : près de 17 mille enfants tombent en martyrs dans les bombardements des forces sionistes depuis le 7 octobre 2023

Près de 17 mille enfants palestiniens sont tombés en martyrs dans la bande de Ghaza, soumise à une guerre génocidaire menée par les forces d'occupation sioniste depuis le 7 octobre 2023, a annoncé dimanche Ismaïl al-Thawebta, directeur général du bureau des médias à Ghaza.

Al-Thawebta a indiqué que "près de 25.973 enfants palestiniens à Ghaza se retrouveront désormais sans leurs parents ou sans l'un d'eux", à cause de l'agression des forces sionistes.

Ces enfants, a-t-il précisé, sont répartis entre 12.633 orphelines et 13.340 orphelins. "Le nombre d'enfants tombés en martyrs depuis le début de la guerre a atteint les 16.859, dont 171 nourrissons tombés en martyrs après leur naissance".

La quasi-totalité des bombardements des forces sionistes contre diverses régions dans la Bande ne se passe pas sans tuer des enfants avec leurs familles.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) avait pourtant averti, à maintes reprises, que de "nombreux enfants dans la bande de Ghaza ne parviennent plus à dormir et à vivre leur enfance, à cause de l'atrocité de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre", exprimant ses craintes pour leur avenir en cas de poursuite de l'agression sioniste.

Pour rappel, l'entité Sioniste mène une guerre dévastatrice depuis le 07 octobre 2023 contre la bande de Ghaza, faisant plus de 137.000 victimes, entre martyrs et blessés, la plupart étant des femmes et des enfants, plus de 10.000 disparus, une immense dévastation et une famine meurtrière.

Au mépris de la communauté internationale, l'occupant sioniste poursuit sa guerre faisant fi des décisions du Conseil de sécurité de l'Onu exigeant un arrêt immédiat de la guerre, ainsi que des ordonnances de la Cour internationale de justice appelant à la prise de dispositions permettant d'éviter le génocide et d'améliorer les conditions humanitaires catastrophiques.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41.595 martyrs

Les autorités palestiniennes de la Santé ont indiqué dimanche que le bilan de l'agression génocidaire sioniste en cours dans la bande de Ghaza depuis près d'un an, s'est élevé à 41.595 martyrs et 96.251 blessés.

La même source a précisé qu'"au moins neuf Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs d'autres ont été blessés au cours de ces dernières 24 heures lors d'une série de massacres" sionistes dans l'enclave palestinienne.

Un précédent bilan a fait état de 41.586 martyrs et 96.210 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué que plusieurs martyrs sont toujours sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, entraînant des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.