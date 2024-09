L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) est à pied d'œuvre dans certaines wilayas du Sud du pays pour le suivi de la situation épidémiologique, suite à l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme, a affirmé samedi le président de l'Agence, Pr. Kamel Senhadji.

« L'Agence nationale de sécurité sanitaire a été dépêchée, sur ordre du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer des missions d'évaluation scientifique de la situation épidémiologique à travers une commission médicale composée d'épidémiologistes, d'immunologues. ", d'experts en vaccin et d'un corps paramédical composé de 14 agents de santé publique, pour appuyer les équipes médicales existantes sur terrain", a déclaré à la presse le Pr. Senhadji.

Après avoir rassuré que toutes les régions ayant signalé des cas de diphtérie et de paludisme ont été dotées des vaccins nécessaires, le même responsable a précisé que le protocole curatif médical actuellement adopté est agréé par l'Organisation mondiale de la santé.

Une autre mission médicale sera dépêchée dans ces régions pour prêter main forte aux équipes médicales sur place dans les wilayas de Tamanrasset, In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, at-il ajouté.

Le Pr. Senhadji a signalé, en outre, que les cas malades recensés sont des cas importés, conséquemment aux déplacements de citoyens des régions frontalières limitrophes et aux changements climatiques ayant favorisé la transmission de la maladie.

Pour sa part, le directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya de Tamanrasset, Mustapha Zenagui, a fait savoir que « d'importants moyens humains (staffs médicaux et paramédicaux) ont été mobilisés pour une bonne prise en charge des cas malades".

Dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, la direction de la Santé a lancé une campagne de vaccination contre la diphtérie, le paludisme et la rougeole, a indiqué le DSP de la wilaya, Madjid Meziane, avant de relever que cette campagne, menée sous la supervision des services de la wilaya, porte aussi sur la prise en charge, à travers la vaccination et le traitement, de 145 cas atteints de paludisme.

Le plus grand nombre de cas malades est relevé dans la commune de Timiaouine (extrême Sud) et les zones voisines, selon le DSP qui rassure que la wilaya sera dotée d'un lot supplémentaire de vaccins.