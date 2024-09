Le secteur de l'Education a été consolidé dans la wilaya d'Oran, cette année (2024-2025), par la création de trois nouvelles unités de dépistage et de suivi (UDS), a-t-on appris, dimanche, du directeur local de l'Education.

Ces nouvelles structures, destinées au dépistage et au suivi des pathologies en milieu scolaire, sont appelées à couvrir les établissements des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) relevant des communes de Hassi Benokba, Sidi Benyebka et Tafraoui, a précisé à l'APS Abdelkader Oubelaïd.

Equipées des moyens nécessaires leur permettant de mener leurs missions, ces unités, gérées par des médecins généralistes et spécialistes, ainsi que de psychologues, offrent aux élèves des prestations dans les domaines de la médecine générale, dentaire, et d'ophtalmologie, a fait savoir la même source.

Ces unités s'ajoutent à 45 structures similaires réparties à travers les différentes communes de la wilaya d'Oran, qui compte également une unité de référence, a ajouté M. Oubelaïd, qui a fait savoir que ces UDS ont permis d'assurer "une bonne couverture sanitaire" des élèves des établissements scolaires des 26 communes que compte la wilaya.