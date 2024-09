Un réseau sanitaire de surveillance, de vigilance et de dépistage des maladies transmissibles a été mis en place dans la wilaya de Béchar par la direction locale de la Santé et de la Population (DSP), a-t-on appris dimanche auprès de cette direction.

Le réseau sanitaire couvre les onze (11) communes et six (6) daïras de la wilaya, a-t-on indiqué de même source.

La DSP et ses partenaires, à savoir les bureaux d'hygiène communaux, ont procédé à la mise en place du réseau de surveillance, de vigilance et de dépistage des maladies transmissibles, dont les maladies à transmission hydrique et les zoonoses, et ce à titre préventif des suites des inondations, enregistrées récemment dans la région, a expliqué, à l'APS, le chef du service de prévention médicale de la DSP, Brahim Benabderrahmane.

Des moyens humains (personnels médicaux et paramédicaux) ainsi que d'importantes quantités de produits pharmaceutiques ont été mobilisés pour la réussite des missions de prévention et de vaccination dans le cadre de ce réseau sanitaire, a-t-il assuré.

Outre ce réseau, des cellules de crise ont été installées au niveau des établissements publics hospitaliers (EPH) de la wilaya, pour surveiller la situation et protéger la santé publique, a-t-il ajouté.

Aussi, une vaste campagne de vaccination contre les maladies à déclaration obligatoire (MDE) a débuté au profit des nouveaux nés au niveau des EPH et autres structures de santé de base de la wilaya, a fait savoir M. Benabderrahmane.

A la faveur des précédentes campagnes de vaccination et de prévention des MDE, la wilaya a réalisé un taux de vaccination de plus de 96%, a-t-il conclu.