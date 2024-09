Des agences des Nations Unies ont affirmé, dimanche, que les gaspillages alimentaires génèrent jusqu'à 10 % des émissions mondiales et leur réduction permettrait de réduire les émissions agricoles de 4 % et la malnutrition de 153 millions de personnes d’ici 2030.

A l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires (29 septembre), l'ONU a prévenu que "plus de 13 % des aliments sont perdus dans le monde après la récolte et avant d’être vendus au détail. Le gaspillage dans les services alimentaires et à domicile atteint 19 %".

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, révèle que "les pertes et gaspillages alimentaires génèrent entre 8 et 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le méthane résultant de la décomposition a un impact encore plus important que le dioxyde de carbone".

A l'occasion de la journée, la FAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) avertissent que "réduire ces chiffres est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique".

Le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a souligné "la nécessité d'un financement accru pour lutter contre ce problème et promouvoir une répartition plus équitable des ressources alimentaires".

Selon le chef de l'agence des Nations Unies, en réduisant les pertes et le gaspillage alimentaires, les pays et les communautés peuvent bénéficier d'"une meilleure sécurité alimentaire, d'un accès à une alimentation saine et d'une réduction de la malnutrition, tout en réduisant leur empreinte de gaz à effet de serre".

Selon une enquête de la FAO, pour la période 2024 à 2033, on s'attend à ce qu'en réduisant de moitié les pertes et le gaspillage alimentaires, les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans l'agriculture diminueront de 4 %. Le nombre de personnes sous-alimentées devrait diminuer pour atteindre 153 millions d’ici 2030.