De fortes pluies se sont abattues cette semaine sur l'ouest du Danemark, provoquant des inondations qui ont fortement perturbé la circulation routière, ont indiqué samedi les autorités du pays scandinave.

"Les niveaux d'eau des rivières sont beaucoup plus élevés que la normale. Il existe donc un risque d'inondation localisée dans les zones de basse altitude et le long des cours d'eau et des lacs", a prévenu l'Institut météorologique national (DMI).

Dans le sud-ouest du pays, où les précipitations ont été les plus extrêmes, l'autoroute d'Esbjerg (la cinquième ville du pays) a été submergée par les crues et devrait être ouverte dans le courant de la matinée, a précisé sur les réseaux sociaux la police du Jutland du Sud.

A l'ouest d'Esbjerg, une station a enregistré vendredi un record de précipitations pour le mois de septembre avec plus de 144 mm, a indiqué le DMI.

Considérant les risques croissants liés aux intempéries, l'Autorité danoise de gestions des côtes a demandé, début septembre, à 51 des 98 municipalités du pays d'élaborer des plans de gestion des inondations.

Avec 972,7 mm, le pays a enregistré en 2023 les plus fortes précipitations annuelles de son histoire, loin devant 1999 et 2019 qui avaient connu chacune 905 mm.