Le bilan du glissement de terrain survenu dans une mine d'or illégale en Indonésie a été revu à la hausse dimanche, passant de 11 à 13 morts, alors que les recherches sont désormais terminées, a indiqué l'agence provinciale de gestion des catastrophes.

Le glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, s'est produit jeudi soir sur un site isolé de la province de Sumatra occidentale, dans l'ouest de l'Indonésie.

Les efforts de recherche des morts et des blessés ont été entravés par la distance, les secouristes - des policiers, soldats et civils - ayant dû marcher plusieurs heures pour rejoindre le site depuis le village le plus proche.

Un porte-parole de l'agence provinciale de gestion des catastrophes, Ilham Wahab, a expliqué à des médias que 13 personnes avaient été retrouvées mortes, tandis que 12 autres étaient blessées.

"Comme les 25 victimes signalées ont été retrouvées et évacuées, nous avons décidé de mettre fin aux opérations de recherche et de sauvetage", a déclaré M. Wahab.

Il a toutefois précisé qu'un poste de signalement public resterait ouvert pendant les sept prochains jours pour permettre aux familles de signaler aux autorités la disparition d'un proche.

Le glissement de terrain s'est produit dans une mine abandonnée qui était exploitée de façon "illégale", selon l'agence locale de gestion des catastrophes.

Les mines clandestines, exploitées sans permis, sont courantes dans cet immense archipel riche en minéraux de l'Asie du Sud-Est, où les sites abandonnés attirent les habitants qui recherchent les restes de minerai d'or sans équipement de sécurité approprié.

L'Indonésie connaît régulièrement des glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement entre les mois de novembre et d'avril.

En juillet, au moins 27 personnes ont été tuées après un glissement de terrain près d'une mine d'or clandestine sur l'île de Sulawesi (Célèbes), dans le centre de l'Indonésie.