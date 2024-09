Les mesures prises par le ministère de l'Hydraulique suite aux inondations ayant touché 11 wilayas du sud du pays ont permis la remise en service des systèmes de distribution d'eau potable en sus de l'élimination des débris des crues dans la plupart des zones affectées, selon un bilan du ministère.

"Suite aux récentes intempéries ayant entraîné une augmentation du niveau des oueds, notamment à Béchar, Naâma, Tébessa, El Bayadh, Tiaret, Tamanrasset, Béni Abbès, Tindouf, Ghardaïa, Djanet et Laghouat, des mesures d'urgence ont été prises pour assurer le Service public en matière d'eau dans la plupart des régions", précise le même bilan, ajoutant que "l'opération est toujours en cours".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait insisté, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, sur "la nécessité de rétablir, dans les meilleurs délais, les services essentiels et vitaux au bénéfice des citoyens dans les wilayas impactées par les récentes intempéries et d'entamer l'indemnisation des sinistrés le plus tôt possible"

En outre, le ministère a indiqué dans son bilan que toutes ces mesures d'urgence visaient à trouver des solutions rapides et temporaires pour rétablir la situation et gérer de manière optimale les dommages de ces intempérie.

Pour en limiter les effets dans l'avenir, des équipes techniques spécialisées ont été dépêchées dans les zones touchées par les inondations pour évaluer les dégâts causés aux installations hydrauliques et élaborer des plans d'action en coordination avec les services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ajoute le bilan.

Les wilayas de Béchar et Naâma ont été les plus touchées, d'après le document, précisant que le ministère de l'Hydraulique avait enregistré au niveau de la première wilaya "l'arrêt total des principaux systèmes d'approvisionnement en eau potable des communes de Béchar, Kenadsa et Abadla, ainsi que du canal de transfert d'eau vers le système Boussir 1 et du canal d'amenée en provenance du barrage de Djorf Torba suite aux dommages subis par leurs canaux d'amenée. Il s'agit également de quelques dégâts enregistrés au niveau des réseaux de distribution d'eau potable dans plusieurs quartiers en sus des canaux d'évacuation qui ont été endommagés par les inondations, selon le ministère.

Quant à la wilaya de Naâma, la commune d'Aïn Sefra a été la plus touchée, où les crues ont bloqué les canaux d'évacuation et les réseaux d'assainissement dans plusieurs quartiers, outre la déviation du canal de pompage dans la région d'El-Sekhouna Oued Dzira qui alimente certains quartiers de la ville en eau potable", souligne le document.