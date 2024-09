Les participants à une journée d'étude intitulée "Etat des lieux de l'écotourisme en Algérie et son rôle dans le développement durable, le tourisme de montagne à Oued El Bared comme modèle" ont souligné, samedi dans la wilaya de Sétif, l'importance des stratégies efficientes et des plans d'action pour la promotion de l'écotourisme en Algérie et sa mise en adéquation avec les objectifs de développement durable.

Les transformations écologiques, sociales et économiques dans le monde ont fait de ce type de tourisme un des axes fondamentaux du développement durable et de création d'opportunités pour des investissements durables dans la valorisation des ressources naturelles, a expliqué Badis Douffa, président du bureau national du Consortium touristique algérien

(CTA), initiateur de cette rencontre organisée dans la commune d'Oued El Bared, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre).

Le directeur du Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya de Sétif, Moussa Zahed, a déclaré, de son côté, que l'objectif de cette rencontre est de mettre en exergue l'importance de l'écotourisme dans le développement durable des régions montagneuses, et les opportunités et défis rencontrés dans ce domaine, mais aussi l'échange d'expériences entre les professionnels du secteur du tourisme.

Initiée en collaboration avec la direction locale du Tourisme et de l'Artisanat, et l'Assemblée populaire communale (APC) d'Oued EL Bared, la rencontre a donné lieu à quatre communications et trois ateliers animés par des chercheurs de l'Université Ferhat Abbas (Sétif 2), l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB / Bab Ezzouar) et l'Université Alger 3, ainsi que des cadres de la direction locale de l'Environnement.

La rencontre s'est déroulée en présence des autorités de la wilaya de Sétif, des professionnels du secteur, des universitaires, des étudiants et des porteurs de projets dans le secteur du tourisme.