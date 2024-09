Une visite guidée du site archéologique de Madala, dans la commune d'El-Omaria, à l'est de Médéa, qui renferme des thermes datant de l'époque romaine, a été organisée samedi au profit de citoyens et d'associations activant dans le domaine culturel et touristique à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre).

Initiée par la direction de la culture et des arts, cette visite vise à faire connaître aux participants ce vestige archéologique de l'époque romaine découvert en 2013 lors de travaux de terrassement, et daté, d'après une étude réalisée par le Centre national de recherche en archéologie (CNRA), entre le 2e et 5e siècle de notre ère, a fait savoir la directrice de la culture, Salima Gaoua.

"Le but de la visite, est de faire découvrir ce site aux citoyens et aux membres des associations présentes pour qu'ils puissent, à leur tour, faire la promotion de ce lieu auprès du large public et leur apprendre, ensuite, les techniques et les matériaux utilisés dans l'édification de ces thermes", a-t-elle dit.

Une opportunité, aussi, pour faire une "immersion" dans le quotidien des personnes qui fréquentaient ces thermes qui faisaient office, à la fois, de lieu de détente et de rencontre entre les habitants des villages alentours, a expliqué M. Gaoua.

Les fouilles menées par le CNRA sur le site de Madala avaient permis de récupérer divers objets, dont des fragments de doliums (de grandes jarres), des amphores, des lampes à huile, des fragments de céramique et de tuiles, des pièces de monnaie en bronze, ainsi que divers objets en terre cuite, a-t-elle ajouté.

Selon l'étude du Centre national de recherche en archéologie, plusieurs éléments confirment la présence de thermes romains sur le site archéologique de Madala, à savoir les fragments de mosaïques découverts sur place et qui étaient utilisés dans la décoration de ce genre d'établissement, les restes d'un assemblage de colonnes, formant un espace clos, servant soit de vestiaires ou de salle de transpiration, suivant les principes architecturaux en vogue dans les thermes romains, a-t-elle encore noté.

La présence de ces thermes suggère que le site abritait autrefois un important centre urbain, car ces édifices, fréquentés par la noblesse, étaient bâtis, le plus souvent, dans les grandes villes, a relevé la directrice de la culture et des arts.

Les thermes de Madala constituent un site archéologique protégé qui figure depuis 2024 sur l'inventaire des biens culturels de la wilaya.