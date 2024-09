La direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya de Mascara a réservé 9.796 nouveaux postes pédagogiques à l’occasion de la rentrée du 8 octobre prochain, a-t-on appris dimanche du directeur local du secteur, Abdelkader Thabti.

M.Thabti a indiqué à l’APS que ces nouveaux postes sont répartis à raison de 2.300 pour le mode apprentissage, plus de 1.500 dans le mode formation résidentielle, 30 dans le cadre de la formation passerelle et plus de 570 postes destinés aux cours du soir, ainsi que 370 autres destinés à la formation qualifiante.

La DFEP de Mascara a, par ailleurs, réservé 250 postes à la femme au foyer et 780 autres postes offerts à diverses autres catégories, à l’instar des personnes aux besoins spécifiques et les pensionnaires des établissements de rééducation, outre 250 postes destinés aux postulants à la formation en milieu rural.

Les offres concernent également 580 postes dans le cadre de la formation contractuelle et 1.920 destinés aux bénéficiaires de l’allocation-chômage, ainsi que plus de 1.100 postes réservés aux établissements de formation agréées par l’Etat.

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que la nomenclature des offres de formation professionnelle a été renforcée, à l’occasion de la session d’octobre, par l’inclusion de 5 nouvelles spécialités, à savoir celles d’hôtellerie option hébergement, la confection industrielle, les techniques d’utilisation des équipements audio-visuels, voies et réseaux divers (VRD), et techniques novatrices d’irrigation agricole.

Il a fait observer que ces nouvelles filières ont été ouvertes dans la cadre du Conseil de partenariat de la wilaya, qui est composé de représentants de divers secteurs d’activité, dont la mission est "d’identifier avec exactitude les besoins réels du marché local de l’emploi".

En prévision de ce rendez-vous, la DFEP a organisé, depuis début août dernier, des caravanes d’information et de sensibilisation en direction des jeunes des différentes communes de la wilaya, ainsi que des journées portes ouvertes au niveau des établissements de formation, lors desquelles les animateurs de cette action ont mis en relief les opportunités de formation offertes dans ces établissements.

Il convient de signaler que le secteur de la Formation professionnelle dispose dans la wilaya de Mascara de 14 CFPA, 4 Instituts nationaux spécialisés (INSFP), totalisant une capacité d’accueil globale de 11.800 stagiaires répartis sur 19 filières.