Un total de 516 tonnes de feuilles de polyéthylène téréphtalate recyclé et de profilés d'aluminium a été exporté par des entreprises de la wilaya d'Ain Defla depuis le début de septembre courant, a-t-on appris samedi auprès de la Direction du commerce et de la promotion des exportations.

Les mêmes services ont indiqué qu'une quantité de 130 tonnes de profilés d'aluminium fabriqués par la SPA Profilés Aluminium du Maghreb, spécialisée dans la fabrication et le traitement de surface des profilés en alliage d'aluminium destinés au bâtiment, ont été exportés la semaine dernière vers la Tunisie.

En outre, plus de 380 tonnes de feuilles de polyéthylène recyclé ont été aussi exportées par l'entreprise AFC recyclage vers la Bulgarie et la Turquie, ajoute la même source.

Les exportations ont été supervisées par les services de la wilaya, du commerce et de la promotion des exportations et de la chambre de commerce et d'industrie "Zeccar", dans le cadre du soutien et de l'accompagnement de l'Etat qui accorde une importance majeure à la promotion des exportations hors hydrocarbures, a-t-on souligné.

En 2023, la valeur financière des exportations des produits industriels et agricoles réalisées par les entreprises de la wilaya d'Ain Defla a été de plus de 3,1 milliards DA, selon les services de la wilaya.