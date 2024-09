Une superficie globale de 2.012 hectares a été réservée à la céréaliculture dans la wilaya de Ghardaïa, au titre de la saison agricole 2024-2025, a-t-on appris auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).

Cette superficie, irriguée sous-pivots et ensemencée, est consacré exclusivement au blé dur, a révélé, à l'APS, Khaled Djebrit, ingénieur en chef chargé des statistiques à la DSA.

Et de préciser que cette superficie a été réservée à la culture du blé dur, suite à une convention signée entre une trentaine de céréaliculteurs et la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Laghouat, dans le cadre d'une stratégie visant à encourager et intensifier la culture de blé dur afin de répondre aux besoins de la population et réduire la facture d'importation des céréales.

Les emblavements de céréales dans la wilaya de Ghardaïa ont enregistré cette saison agricole une "hausse appréciable'', passant de 1.486 ha la saison dernière à 2.012 ha pour la saison actuelle, qui ''s'annonce sous de bons auspices, avec une bonne pluviométrie en début de l'opération de labours", a fait savoir M. Djebrit.

L'extension de la superficie destinée aux cultures céréalières sous pivots s'est effectuée suite à une sensibilisation continue sur l'importance de ce segment cultural stratégique et à la mise en valeur de nouveaux périmètres agricoles dans la partie Sud de la wilaya (Métlili, Seb-Seb et Mansourah), a-t-il encore expliqué.

Pour garantir une bonne saison avec des rendements performants, les services de la DSA ont entamé des campagnes de sensibilisation au profit des agriculteurs de la région pour leur expliquer l'itinéraire technique cultural et les méthodes d'entretien des cultures céréalières, à travers la lutte contre les herbes nuisibles et la fertilisation des sols.

Par ailleurs, les responsables de la CCLS de Laghouat s'emploient à assurer la réussite de cette campagne en garantissant la disponibilité d'une semence sélectionnée et certifiée ainsi qu'une quantité suffisante d'intrants agricoles destinés à la fertilisation des sols, en plus de la mobilisation de matériels agricoles nécessaires, a-t-on signalé.

Une production prévisionnelle de plus de 70.000 quintaux de céréales est attendue cette saison dans la wilaya de Ghardaïa, qui avait engrangé la saison écoulée plus de 55.000 quintaux de céréale, d'après les techniciens de la DSA.