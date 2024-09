Les Ethiopiens Milkesa Mengesha et Tigist Ketema, tous deux grands espoirs de la discipline, ont remporté dimanche la 50e édition du prestigieux marathon de Berlin, respectivement chez les hommes et les dames.

Mengesha a gagné en 2 heures 03 minutes et 17 secondes, cinq secondes devant le Kényan Cibrian Kotut et 14 secondes devant son compatriote Haymanot Alew. Le coureur de 24 ans a décroché dans la capitale allemande son premier succès dans l'un des six marathons majeurs en améliorant largement son record personnel, qui était auparavant de 2 heures 05 minutes et 29 secondes.

Le Kényan Kibiwott Kandie, auteur d'une attaque qui a fait le tri en tête, a décroché vers le 31e km lorsqu'un groupe de six coureurs s'est détaché. L'Ethiopien Tadese Takele, un des favoris après sa troisième place à Berlin en 2023, a ensuite lâché.

Au 39e km, ils n'étaient plus que quatre, deux Kényans et deux Ethiopiens à se disputer la victoire. Stephen Kiprop est le premier à avoir cédé, puis Alew a été distancé à 2 km de l'arrivée. Le duel entre Mengesha et Kotut s'est réglé à l'abord du dernier kilomètre lorsque le premier a produit son effort pour passer en tête la porte de Brandebourg et maintenir son avance jusqu'à l'arrivée.

"C'était bien de ne pas faire partie des favoris, car je n'avais aucune pression. J'étais totalement détendu et j'ai atteint exactement ce que je voulais à la fin", s'est réjoui Mengesha après son succès. L'Ethiopie a également triomphé chez les femmes, grâce à Tigist Ketema.

"Je suis très reconnaissante d'avoir pu courir ici, doublement satisfaite d'avoir gagné et d'avoir été récompensée par la victoire après des heures et des jours d'entraînement", a expliqué la coureuse de 26 ans, qui a impressionné en janvier en gagnant le marathon de Dubaï pour ses débuts sur la distance.

Avec un temps de 2 heures 16 minutes 42 secondes, elle n'a pas amélioré son record personnel établi aux Emirats mais elle a surclassé la concurrence. Ketema s'est en effet imposée avec une confortable avance de plus de deux minutes devant deux autres coureuses éthiopiennes, Mestawot Fikir et Bosena Mulatie.