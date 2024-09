La dépouille du président du club de handball Jeunesse sportive espérance de Skikda (JSES), Yacine Aliout, décédé vendredi suite à un malaise, à l'âge de 58 ans, a été conduite samedi après-midi à sa dernière demeure au cimetière El Qobia de la ville de Skikda.

Des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération algérienne de handball, de responsables locaux, de sportifs, de proches et amis du défunt et de citoyens ont assisté aux funérailles du défunt.

Le défunt, Yacine Aliout connu pour sa passion pour le sport, notamment le handball a fondé la Jeunesse sportive espérance de Skikda réussissant à décrocher plusieurs titres et à représenter l'Algérie dans des compétitions africaines et arabes.