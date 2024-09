L'ancien président du MC Oran durant les années 1980, Mohamed Amine Mehadji, est décédé samedi soir à l'âge de 86 ans.

Il a été inhumé, dimanche après la prière du "Dohr" au cimetière d'Aïn El Beïda à Oran.

Les funérailles de cet ancien cadre de Naftal (filiale du Groupe Sonatrach) ont eu lieu en présence d'une foule nombreuse, composée, entre autres, d'anciens joueurs et dirigeants du MCO, toutes disciplines confondues.

Le défunt avait présidé le club phare de la capitale de l'Ouest entre 1982 et 1989, en le menant vers deux trophées en coupe d'Algérie de football (1984 et 1985) et un titre de champion national, lors de la saison 1986-1987, en plus d'autres trophées, aussi bien nationaux qu'internationaux, remportés par les équipes de handball et de basketball.