L'affiche entre les co-leaders du groupe Centre-Est de la Ligue 2 de football amateur, opposant l'USM El Harrach au MO Constantine pour le compte de la deuxième journée de compétition, disputée samedi, s'est soldée par un score de parité (0-0), permettant à l'AS Khroub et au NRB Teleghma, vainqueurs respectifs de l'Olympique Magrane et l'US Chaouia, de rejoindre le groupe de tête.

Victorieuse en déplacement lors de la première journée, l'USM El Harrach a été tenue en échec devant son public par le MO Constantine, réduit à dix durant toute la deuxième mi-temps. Avec ce match nul, les Jaune et Noir ratent l'occasion de s'emparer de la tête du classement toujours partagée avec leurs adversaires du jour et trois autres formations, dont l'USM Annaba, auteure d'un nul en déplacement chez le HB Chelghoum Laid (0-0).

Déjà en tête à l'issue de la journée inaugurale, l'USMH, le MOC et l'USMAn (4 points) ont été rejoints par le NRB Teleghama, vainqueur en déplacement contre l'ancien leader l'US Chaouia (2-1) et l'AS Khroub, qui a dominé à domicile l'Olympique Magrane (4-2).

De son côté, le nouveau promu et ex-leader, le MB Rouissat (3 pts) a concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant face à l'ancien pensionnaire de Ligue 1, l'US Souf (2-1), qui se rachète de sa défaite sur sa pelouse face à l'USM El Harrach.

Cette deuxième journée a également été marquée par les succès des deux équipes de Batna. Le MSPB a battu la JS Bordj Menael (1-0), alors que la CAB est revenu avec les trois points de la victoire de son déplacement chez l'IRB Ouargla (2-1). Dans la dernière rencontre de la poule Centre-Est, l'IB Khemis El Khechna a signé son premier succès de la saison en s'imposant devant la JSD Jijel (1-0).

Dans le groupe Centre-Ouest, la rencontre de clôture de la deuxième journée a enregistré la victoire sur le fil du NA Hussein-Dey contre le MC Saida (1-0). Ce succès permet aux Sang et Or de remonter au troisième rang du classement aux côtés de l'ES Ben Aknoun, de la JS El Biar, de la JSM Tiaret et du GC Mascara.

Vendredi, le MCB Oued Sly et l'ASM Oran (1er, 6 points) ont confirmé leur bon début de saison en décrochant un deuxième succès de rang, respectivement, devant le SKAF Khemis Miliana (1-0) et le MC Mécheria (2-1).

De son côté, le GC Mascara (3e, 4 pts) a décroché son premier succès de la saison à domicile en s'imposant (1-0) devant le RC Kouba (1 pts), qui enregistre son deuxième faux pas de rang, après le match nul à domicile face au NAHD (0-0) lors de la première journée.

L'ES Ben Aknoun (4 pts) a également réussi à revenir avec les trois points de la victoire de son déplacement chez le WA Mostaganem (1-0), qui compte un match en retard face au SC Mécheria, programmé le mardi 1er octobre.

Dans cette deuxième journée, marquée par quatre victoires à l'extérieur, la JSM Tiaret (4 pts) a su tirer son épingle du jeu en allant s'imposer malgré l'infériorité numérique en fin de rencontre chez le CR Témouchent (0-1), alors que la JS El Biar (4 pts) a décroché sa première victoire de la saison en s'adjugeant le duel des promus contre l'US Béchar Djedid (2-0). Pour sa part, l'ESM Koléa (7e, 3 pts) a battu le RC Arbaâ (2-0). La troisième journée de la Ligue 2 de football est prévue les 4 et 5 octobre prochains, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).

L'IRB El Kerma vise l'accession en Ligue 2 (président)

L'IRB El Kerma, qui a été la belle surprise du championnat inter-régions de football (Gr. Ouest), la saison passée, ratant de peu l’accession en Ligue 2, entend rester sur la même dynamique, lors de la nouvelle édition du championnat de ce palier, dont le coup d’envoi sera donné ce week-end, a indiqué, jeudi, le président de ce club de la banlieue d’Oran.

"Certes, on n’avait pas tablé sur l’accession, la saison passée, mais au fil des journées on s’était retrouvé en train d’enchaîner les bons résultats, au point de s’installer en tête du classement, mais le manque d’expérience de nos joueurs a permis au MC Saïda de décrocher le seul billet de la montée en fin de parcours", a déclaré Adel Krida à l’APS.

"Notre très bon parcours de la saison précédente nous encourage, cette saison, à revoir nos ambitions à la hausse. Nous visons tout simplement l'accession en Ligue 2. Tout le monde dans le club est mobilisé pour réussir cet exploit", a-t-il ajouté.

Pour ce faire, la direction de l’IRBEK a opté pour la stabilité, en renouvelant sa confiance au jeune entraineur Feham Bouaza, l'ancien joueur de plusieurs clubs de l’élite, tels que le MC Oran, l’ES Sétif, le CR Belouizdad et l’USM Alger. Bouazza a fait appel à un autre ancien joueur parmi l’élite algérienne, à savoir Chakib Mazari, pour l’assister dans le défi que les "Kermaoua" ont lancé.

Les deux jeunes techniciens abordent le nouvel exercice avec un effectif composé de 80% des joueurs de la saison passée, tout en l’ayant renforcé par quelques joueurs d’expérience, à l'image de Sofiane Balegh, Hichem Cherif El Ouazzani, Mohamed Benkablia et Omar Boudoumi, a encore informé le premier responsable de l’IRBEK.

Le même dirigeant sportif a, en outre, assuré que la direction du club a déployé tous les moyens au profit de son équipe pour réussir une bonne préparation d’intersaison, mettant en exergue l’accompagnement des autorités locales et des bienfaiteurs proches du club pour permettre aux protégés de Bouazza de travailler dans les meilleures dispositions possibles. "Tout est réuni pour réaliser un parcours de premier ordre et concourir en force pour le billet d’accession, même si nous sommes conscients de la difficulté de la mission qui nous attend, en présence de clubs plus expérimentés ayant un vécu dans le premier palier, à l'image du WA Tlemcen et de l'USM Bel-Abbes qui seront nos principaux rivaux dans la course à l'accession", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, des travaux de réhabilitation sont lancés au niveau du stade communal d’El-Kerma pour lesquels les autorités locales ont mobilisé une enveloppe de près 34 millions DA, selon le président de l’IRBEK.