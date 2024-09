Menés au score en première période, les gars de l’ESM ont réussi à renverser la vapeur contre les proteger de Youcef Bouzidi durant seconde période par ailleurs la rencontre c’est jouer samedi soir sur la pelouse du stade Mohamed-Bensaid de Mostaganem ESM au MC Oran a souri aux coéquipiers du Capitaine Addadi qui ont pris le dessus par 2 buts à 1.

Fiche technique

Stade : Mohamed-Bensaïd (Mostaganem) Affluence : huis clos trios d’arbitre de MM : Benbrahem de Brahim et Boufassa. Dahar assisté de Gourari (VAR)

Averts : ESM : Addadi (21’) ESM , MCO : Gnoleba (21’), Aguieb (25’)

Exp.ESM : Zeghnoun (86’)

Buts: ESM : Addadi (51’ sp), Hitala (70’)

MCO : Aguieb (42’)

ESM: Hennane, Meddah, Temimi (Ezzemani, 64’) Chouari, Benali, Benabdi, Aoudjane, Addadi (Hamri 90’+2), Belaribi (Biba 83’), Siam (Zeghnoun 64’), Hitala (Gasmi 90’+2)

Entr. : Hadjar

MCO : Rahmani, Belharrane, Gouessoum (Ardji, 81’), H’mida, Kerroum, Gnoleb, Dahar (Motrani 77’) Aguieb (Boussalem 77’) Aribi, Boukholda (Benamara 69’), Aliane.

Entr. : Bouzidi

Le résultat semble à priori sévère pour les Mouloudiens. Les poulains de Bouzidi ont rejoint le vestiaire avec une avance aussi bien sur le tableau d’affichage que sur le plan psychologique, au retour des vestiaires les locaux, bien menés par Addadi et Siam et de grinta à l’arrivée dans la zone adverse. Il faut dire que les joueurs de Youcef Bouzidi ont évité de se lancer carrément à l’assaut de la surface Mostaganemois .

Pour preuve, leur adversaire a bénéficié d’un penalty valable pour enfin trouver la faille, le buteur capitaine Addadi , d’une belle panenka a marqué comme pour récompenser après l’ouverture du score des rouge et blanc en deuxièmes période, le défenseur du MCO a dévié le cuir de la main, l’arbitre de la rencontre a désigner le point de penalty et c’est légalisation pour les protéger de Hadjar.

Sonnés par cette réalisation éclair et inattendue, les joueurs de l’ESM, après des changements opérés, ont tenté de réagir dans l’espoir de revenir. Ils sont parvenus à leurs fins après l’heure de jeu grâce à une belle déviation de la tête, Hitala aggrave la marque a la 70eme minute de jeu.

Les Oranais qui voulaient revenir au score pour au moins arracher le point du match nul se sont heurtés à la volonté de l’ESM qui ont défendu bec et ongles leur avance jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Benbrahem. Le reste de la partie et rester inchangé jusqu’au sifflet final de l’homme en noir sur le score au faveur de l’quipe local sur le score de 2 but à 1.

F. Y.