Le Front des forces socialistes (FFS) a mis en exergue, samedi à partir de Tizi-Ouzou, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de sa création, l'importance d'un dialogue national "sérieux, ouvert, et inclusif, qui regrouperait l'ensemble des forces politiques nationales".

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée à M'douha (Tizi-Ouzou), M. Azzedine Aissaoui, premier secrétaire national adjoint du parti, a rappelé les engagements passés et présents du FFS depuis sa création en 1963, en faveur d'un dialogue national entre l'ensemble des forces politiques pour "un pacte national politique et social". Un pacte qui, a-t-il dit, sera à même de "renforcer l'Etat et ses institutions, renforcer et consacrer une véritable démocratie en ouvrant la voie à une nouvelle vie politique". Ce dialogue permettra également, poursuit le représentant du FFS, d'encourager les citoyens à s'impliquer davantage dans l'exercice de la politique.