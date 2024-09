Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, s’est entretenu, en marge de sa participation à la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient à New York, avec son homologue portugaise, Ana Paula Martins, sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et l’échange de connaissances et d’expertises entre les deux pays, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

La numérisation du secteur de la santé a été l’un des principaux thèmes abordés, les deux parties ayant souligné "la nécessité d’adopter des techniques modernes en vue d’améliorer la gestion de l’information médicale, et faciliter l’accès aux données médicales de manières rapide et efficace, pour une meilleure qualité des prestations médicales fournies aux citoyens.

Les deux parties ont également souligné "l’importance de développer les services d’urgences médico-chirurgicales, qui sont le miroir du secteur", mettant en avant "la nécessité d’améliorer la couverture sanitaire, dans le cadre d’une stratégie inclusive visant à garantir aux citoyens l’accès à des services médicaux de qualité".

Au terme de la rencontre, M. Saihi a réaffirmé "l’engagement de l’Algérie à poursuivre ses efforts visant à renforcer la coopération avec les différents pays dans le domaine de la santé, en axant sur l’échange d’expertises et d’expériences réussies, afin de réaliser les aspirations des peuples à une meilleure prise en charge médicale".