Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, hier la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urska Klakocar Zupancic, qui effectue une visite officielle en Algérie, inique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

M. Boughali a évoqué, lors de cette rencontre, les relations bilatérales entre l'Algérie et la Slovénie, "datant de la révolution de libération avec l'ex-Yougoslavie", a précisé la même source soulignant que cette visite intervenait à un moment où la coopération bilatérale entre les deux pays "connait un nouveau départ".

Il a également fait observer que les relations entre les deux pays "ont été insufflées suite à la visite du Premier ministre slovène en mai dernier en Algérie, qui a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération". Le président de l'APN a également évoqué le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, notant que l'Algérie était "le premier fournisseur de gaz pour la Slovénie", ce qui témoigne, a-t-il dit, de "la profondeur des relations entre les deux pays". Pour sa part, Mme Zupancic a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, ajoutant que l'Algérie était "un partenaire important" pour la Slovénie.

Elle a également mis en avant l'importance de la coopération bilatérale pour la "promotion des relations commerciales dans d'autres domaines que l'énergie". Concernant les questions internationales, les deux parties ont réitéré l'appel à "la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et durable à Ghaza" exhortant "la communauté internationale à assumer, impérativement, ses responsabilités afin de faire avancer le processus politique en vue d'une solution juste et définitive garantissant l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain".

S'agissant de la question du Sahara occidental, les deux pays ont affirmé "leur soutien au processus politique conduit par les Nations Unies en vue d'aboutir à une solution juste, durable et définitive à même de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité".