Une application numérique promouvant les sites touristiques de la wilaya de Tiaret, « Visit Tiaret », a été lancée mercredi.

L'application, conçue par l'association de wilaya de soutien et de promotion du tourisme, a été lancée en collaboration avec la direction du Tourisme et de l'Artisanat, lors d'une cérémonie, qui a vu la participation de plusieurs investisseurs dans le domaine du tourisme et des associations. Les participants ont suivi le mode d'accès à cette application et ses contenus fournis en arabe et en anglais portant sur les sites, les établissements et les services disponibles dans la wilaya.

Le directeur local du secteur, Zouaoui Touab, a souligné que l'initiative intervient à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme, en vue d'attirer les touristes, et ce, en fournissant toutes les informations sur les potentialités dont disposer la wilaya dans ce domaine.

Il a souligné que la conception de cette application est intervenue à la demande de touristes ayant visité la wilaya de Tiaret cette année dans le cadre de voyages organisés, à savoir plus de 600 touristes, dont 100 étrangers, at-on expliqué.

L'application dispose de plusieurs informations liées au secteur, à l'instar des sites archéologiques comme Lajdar, la grotte d'Ibn Khaldoun, la bibliothèque de Jacques Berque, outre des établissements hôteliers, des restaurants, des agences de tourisme et de voyage. Elle fournit notamment leur localisation GPS via un moteur de recherche sur internet, pour y plus facilement.

La présidente de l'association, Nadjet Bouakka, a invité, pour sa part, les opérateurs du secteur à participer au développement de l'application numérique, première du genre dans la wilaya, à travers l'exposition de leurs produits.