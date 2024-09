Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a mis en garde vendredi soir à l'ONU, contre "une longue guerre" à la suite de l'escalade sioniste en Palestine occupée en particulier à Ghaza et au Liban.

"Nous nous dirigeons vers une longue guerre", a déclaré M. Borrell à des journalistes après un Conseil de sécurité consacré à la bande de Ghaza ravagée par un an d'agression sioniste génocidaire.

M. Borrell a en outre déploré que personne ne puisse "arrêter" le dénommé Netanyahou. "Nous mettons toute la pression diplomatique pour un cessez-le-feu. Mais personne ne semble capable d’arrêter Netanyahou que ce soit à Ghaza ou en Cisjordanie ", en Palestine occupée, a-t-il dit.

Et de poursuivre: "A quelques semaines de la présidentielle américaine du 5 novembre entre Donald Trump et Kamala Harris, la situation au Proche-Orient doit impliquer la communauté internationale".

Les autorités palestiniennes de la Santé ont indiqué samedi que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis près d'un an, s'est alourdi à 41.586 martyrs et 96.210 blessés.

Et au Liban, l'armée sioniste poursuit depuis lundi ses agressions meurtrières, faisant des centaines de martyrs et de blessés. En outre, plus de 90.000 personnes ont dû quitter leur domicile en quelques jours seulement, dont 70.000 se sont entassées dans 400 écoles et autres sites, selon l'ONU.

La 79e session de l'AG de l'ONU : Des délégations diplomatiques boycottent l'allocution du criminel Netanyahu et se retirent de la réunion

Plusieurs délégations diplomatiques ont boycotté l'allocution du soi-disant "premier ministre" de l'entité sioniste, le criminel Benyamin Netanyahu, ce vendredi, lors de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU dans sa 79e session, se retirant du siège de l'AG par solidarité avec les peuples palestinien et libanais et en protestation contre le génocide mené par l'entité sioniste.

Des diplomates et des délégations de plusieurs pays ont quitté la salle dès que le criminel sioniste a pris la parole, hué par l'assistance au sein de l'AG en protestation contre l'agression sans précédent contre la bande de Ghaza et le Liban, rapportent des médias.

Des délégations ayant quitté la salle ont affirmé que le boycott "est un devoir pour exprimer le rejet et la condamnation du génocide à Ghaza".

Les vidéos relayées par les médias montrent la salle de l'ONU à New York quasiment vide quand le criminel Netanyahu a pris la parole.