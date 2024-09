A la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu vendredi soir une réunion d'urgence sur la situation au Moyen-Orient, notamment la question palestinienne, durant laquelle le SG de l'ONU Antonio Guterres avait appelé à un cessez-le feu immédiat à Ghaza.

Dans son exposé au Conseil au début de la réunion, le SG des Nations Unies a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza, soulignant la nécessité de parvenir ''à une paix durable'', à commencer par la fin de l'agression sioniste contre les Palestiniens et la ''spirale de la mort '' à Ghaza.

M. Guterres a également intimé à l'entité sioniste de ''respecter le droit international humanitaire'', appelant à la protection ''des civils et des infrastructures civiles, et de permettre à l'aide humanitaire de circuler librement et en toute sécurité.'' Il a en outre rappelé ''l’impact dévastateur des bombardements sionistes en cours, qui ont fait des dizaines de milliers de victimes palestiniennes, dont des femmes et des enfants''.

Le Secrétaire général de l'ONU a ajouté que l'''onde de choc résultant des morts et des destructions sans précédent à Ghaza, menace désormais de pousser la région entière dans l'abîme et de déclencher une déflagration généralisée aux conséquences inimaginables''.

De son côté, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères palestinien Muhammad Mustafa a déclaré :''nous sommes venus aux Nations Unies et avons ressenti une grande solidarité avec notre peuple et sa juste cause, alors que les massacres sionistes n'ont pas cessé et que le Conseil de sécurité n'a pas encore freiné l'agression sioniste'', avant de se demander si le Conseil de sécurité ''resterait dans sa position traditionnelle qui se termine par des condamnations et des exigences'', espérant que l'entité sioniste ''applique'' les résolutions onusiennes.

M. Muhammad Mustafa a ajouté :'' Quand allez-vous activer vos outils ici au Conseil de sécurité qui obligent (l'entité sioniste) à se conformer à maintenir la paix internationale et la sécurité ? Combien de temps le Chapitre Sept sera-t-il interdit à l'entité sioniste ? Attendez-vous une catastrophe plus grave que celle-là ?'' .

Bande de Ghaza: Quatre martyrs après de violents bombardements sionistes

Quatre Palestiniens sont tombés en martyrs samedi à l'aube dans les bombardements par l'armée de l'enetité sioniste des camps de Maghazi et de Nouseirat, dans la bande de Ghaza centrale, ainsi que la destruction d’immeubles résidentiels dans la ville de Ghaza, rapporte l'agence Wafa.

Les équipes de la défense civile palestinienne ont récupéré des martyrs et un certain nombre de victimes à la suite du bombardement d’une maison habitée à Nouseirat, au milieu de la bande de Ghaza, après la démolition par les forces d’occupation sionistes de bâtiments résidentiels dans la ville d’Al-Mughraqa, indique Wafa.

En outre, un Palestinien est tombé en martyr à la suite de tirs d’artillerie de l’occupant sioniste dans la rue Salah Al-Dein, au camp de Nouseirat, alors qu'un autre Palestinien est également tombé en martyr dans le bombardement par l'entité sioniste d'une route entre les camps de Maghazi et de Bureij, au milieu de la bande de Ghaza.

Wafa indique par ailleurs que les avions de l'entité sioniste avaient lancé tôt samedi un raid sur le quartier de Zeytoun, au sud-est de la ville de Ghaza, alors que l'artillerie de l'armée sioniste a bombardé les zones sud du quartier de Sabra, au sud de la ville de Ghaza.

Le bilan actualisé de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier s'est aggravé à 41.534 martyrs, 96.092 blessés et des milliers de disparus.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41.586 martyrs

Les autorités palestiniennes de la Santé ont indiqué samedi que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis près d'un an, s'est alourdi à 41.586 martyrs et 96.210 blessés.

La même source a précisé qu'"au moins 52 Palestiniens sont tombés en martyrs et 118 autres ont été blessés au cours de ces dernières 24 heures lors de 4 massacres" sionistes dans l'enclave palestinienne.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué que plusieurs martyrs sont toujours sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, entraînant des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

L'Etat de Palestine et l'Arménie signent une déclaration commune pour établir des relations diplomatiques (Wafa)

Le Premier ministre palestinien et ministre des Affaires étrangères Muhammad Mustafa a signé, avec le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Ararat Mirzoyan, une déclaration commune concernant l'établissement de relations diplomatiques entre l'Etat de Palestine et la République d'Arménie, a rapporté samedi l'agence de presse Wafa.

Selon Wafa, Mustafa a apprécié la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la République d'Arménie, "qui découle de la croyance en les principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique entre les peuples, et constitue un véritable investissement dans la paix et une étape clé pour soutenir la solution à deux Etats sur la voie de la fin de l’occupation (sioniste) et de la création d’un Etat palestinien indépendant" avec El-Qods comme capitale.

Le Premier ministre palestinien a salué aussi "la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les peuples arménien et palestinien, remerciant également le vote positif de l'Arménie en faveur des résolutions liées à la Palestine".

Il a en outre souligné que l'"établissement de relations diplomatiques entre les deux pays intervient dans le but de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux".

En juin dernier, le ministère arménien des Affaires étrangères avait annoncé dans un communiqué la reconnaissance de l'Etat de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la "situation critique à Ghaza", théâtre d'une agression sioniste génocidaire depuis près d'un an.