Le vice-président du Conseil de la nation, M. Ahmed Kharchi a appelé, vendredi à Malabo (Guinée équatoriale), lors de la rencontre consultative de la Ligue des sénats, conseils consultatifs et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe à laquelle il a pris part, à une coopération internationale et régionale en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des sols, basée sur des données réalistes et des lois contraignantes, a indiqué un communiqué.

Intervenant lors de la deuxième journée de cette rencontre consacrée à l'examen des moyens de renforcer les facteurs logistiques pour la lutte contre la désertification et la dégradation des sols dans les régions africaine et arabe, M. Kharchi a insisté sur l'importance de la coordination dans ce domaine entre les pays africains et arabes étant les régions les plus touchées.

Cette démarche, précise M. Kharchi, ne saurait se réaliser qu'à travers l'unification des politiques de lutte, l'échange d'information, la définition des priorités et le financement des programmes".

Dans ce contexte, M. Kharchi a mis l'accent sur l'importance d'activer et d'élargir le rôle des parlementaires afin de mieux préciser les cadres juridiques et financiers de cette importante démarche stratégique".

M. Kharchi a mis en avant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre l'avancée du désert dans le cadre de la stratégie de lutte contre la désertification horizon 2030 dont la décision de 2020 portant réhabilitation du barrage vert et son extension à 4.7 millions hectares horizon 2030.

Le vice-président du Conseil la nation a rappelé les mesures prises en vue de préserver le sol et la biodiversité en collaboration avec les différents secteurs concernés dont le plan national de reboisement "un arbre pour chaque citoyen".

"La désertification et l'érosion du sol sont étroitement liées au respect des engagements sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre horizon 2030 et à la coopération internationale pour assister les pays en développement dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, a-t-il relevé.

M. Kharchi a évoqué les ambitions de l'Algérie pour la période (2020-2030) dans le domaine de l'efficacité énergétique et la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables, mettant en avant son approche basée sur la sensibilisation aux enjeux des changements climatiques et la contribution efficace des parlementaires dans ce processus national, conclut la même source.