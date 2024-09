Les fans de la formation de Djurdjura est celle de l'Olympique Akbou présents en stade Hocine Ait Ahmed de Tizi ouzou pour suivre ce grand rendez-vous footballistique et encourager les Verts et jaune veulent marquer ce rendez-vous que ce soit dans leur façon de prêter main forte à leur équipe favorite ou par leur attitude positive et exemplaire avant pendant et après les matchs.

Pour rappel, lors de la rencontre comptant pour la deuxième journée du championnat national ligue une Mobilis face à l'Olympique Akbou (2-1) ; en dépit de la petite avance sur les protéger de Moez Bouakez , les supporters des deux galerie ont fait forte impression, mais pas seulement pour leurs encouragements passionnés.

En effet, les fans des Verts et jaune et les supporters des bleus et blancs ont nettoyé les tribunes du stade de Hocine Ait Ahmed après le match, ramassant les déchets et laissant les lieux dans un état impeccable, les supporters kabyles sont a félicité et bonne continuation et espérons a d'autres galeries de faire de même dans leur stade fétiche.

F. Y.