Pour son premier match officiel dans son nouveau stade, la JSK Kabylie fait sensation. Une grande fête à régné durant le derby kabylo kabyle. Venant des quatre pièces de la Kabylie, plusieurs milliers de personnes ont tenu à assister à ce match historique dans le magnifique stade Hocine Ait Ahmed, donnant suite à un véritable spectacle sur les gradins.

Fiche technique

Stade Hocine Ait Ahmed, temps clément, affluence nombreuse, arbitres : MM. Ghorbal, Gourari et Zerhouni.

Avertissements : Nechat (36'), Mammeri (51'), Madani (75'), Boualia (90'+1) JSK. Oukaci (60e) OA.

Mais : Boualia (3'), Lahmeri (63') JSK. Haroun (40' sp) OA.

JS Kabylie : Benrabah, Nechat, (Hamidi 46'), Mammeri, Madani, Mokeddem, Sarr, Chekkal, (Kanoute 46'), Redjem, (Amriche 70'), Lahmeri, Boualia, (Benziad 90'+2), Ouattara , (Berkane 46').

Entrée : Benchikha

O Akbou : Bencheikh El Fegoun, Bahoussi, Mebarakou, Bouteldja, (Oukil 89'), Askar, Lachaise, Haroun, (Hamadouche 67'), Lamri, Mehdaoui, (Adrar 76'), Chelfaoui, (Zamoum 67'), Oukaci .

Entrée : Bououkaz

Sur le terrain, la rencontre a commencé sur les chapeaux de roues. le derby kabyle entre la JS Kabylie et l'Olympique Akbou a été remporté par la JSK (2-1) dans un match très plaisant à suivre.

Dès le début de la rencontre, Bouali a ouvert la marque (3'), mais les joueurs d'Akbou ont égalisé cinq minutes avant la mi-temps, grâce à un penalty transformé avec brio par Haroun (40').

Après la pause, les coéquipiers de Mammeri ont dominé le jeu et ont repris l'avantage grâce à un but de Lahmeri, offrant ainsi la victoire à la JSK (64').

Quelques minutes plus tard le même joueur a failli d'ajouter un troisième mais heureusement le gardien de olympique Akbou a sorti tout sa classe pour dévié le cuir en corner à deux minutes de la fin l'attaquant des bleus et blancs a failli mettre les pendules a l'heure le jeune gardien Ben rabah d'une parade a sauvé son équipe d'égalisation des Akbouciens Les deux équipes se partagent la 3e place à l'issue de ce match avec un total de 3 points chacune mais les canaris avec un match en moins face au champion sortant du MCA cette rencontre et prévue pour mardi soir au Stade Hocine Ait Ahmed à Tizi ouzou.

Benchikha : «on mérite la victoire»

L'entraîneur Abdelhak Benchikha était aux anges au coup de sifflet final. Son équipe a réussi non seulement à récolter les trois points du derby, mais elle a donné aussi une vraie leçon de football . «On a bien joué aujourd'hui. Notre victoire est largement méritée. Je dirai que les derbys, c'est mon dada.

«On a trouvé la bonne tactique»

Tous ceux qui ont assisté ou suivi le derby kabylo-kabyle sur le petit écran donnent à l'unanimité que la JSK était supérieure su Olympique Akbou qui, pourtant une très bonne équipe qui fera mal à l'avenir et c'est une équipe accrocheuse , On doit travailler d'arrache-pied pour confirmer notre bonne santé dans les matchs à venir.»

Moez Bouakaz : « on est passés à côté »

L'entraîneur de l'Olympique Akbou a reconnu au coup de sifflet final que son équipe a raté son derby. «On a trouvé toutes les difficultés pour entrer dans le match. On est passés à côté en premier mi-temps, ce qui nous a valu d'encaisser un but des premières minutes de jeu. Malgré nos efforts pour revenir à la fin de la première période mais en deuxième mi-temps on es passé à côté. On a fait le maximum, malheureusement on a concédé notre première défaite. Maintenant, on doit vite se ressaisir.»

Mebarakou : «on a payé cash nos erreurs»

A l'instar de son entraîneur, Zidane Mebarakou avoue que son équipe a raté l'entame du match. Il affirme que les deux erreurs commises en premier mi-temps ont été fatales pour l'olympique d'Akbou. « Sur un mal débuté le derby. On a commis deux erreurs en premier mi-temps et on les a payées cash. On est passé à côté en première période et en dépit de notre volonté de revenir au score en à la fin de la fête, il était déjà trop tard. Il faut qu'on réagisse vite pour chasser le doute.».

Y . F