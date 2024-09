Le deuxième module de la formation des préparateurs physiques a pris fin vendredi au Centre des sports et loisirs de Tikjda (Bouira), a indiqué samedi un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette étape qui vise à améliorer les compétences des préparateurs physiques a été assurée par Fouad Chiha, chef du département de formation, en présence d'experts et docteurs de renom dans le domaine, tels que Benyamina Mohamed Mehdi, Mansouri Abdallah, Ahmed Khallil Khebab et Chebah Khaled. Les stagiaires ont présenté lors de ce stage des travaux à la fois théoriques et pratiques dont l'objectif est de permettre aux participants d'approfondir leurs compétences en préparation physique, souligne la FAF.