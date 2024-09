Le MC Alger, champion d'Algérie en titre, a lancé timidement sa saison, en se faisant tenir en échec à domicile par le Paradou AC (1-1), alors que la JS Kabylie s'est offert le derby face à l'Olympique Akbou (2-1) pour sa première au nouveau stade Hocine Aït Ahmed, à l'occasion de la 2e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis disputée vendredi, devant se poursuivre samedi.

Auréolé de sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions, le "Doyen" a buté sur une accrocheuse formation du PAC, qui a démarré le nouvel exercice du bon pied en battant à la maison l'ASO Chlef (2-0).

Les "Académiciens" ont ouvert le score à la 61e minute sur un penalty transformé par Adil Boulbina. La réaction du MCA est intervenue trois minutes plus tard. Servi par Mouali, l'attaquant Andy Delort ne se fait pas prier pour catapulter le cuir au fond des filets (64e) et signer son premier but avec le Mouloudia.

Le PAC a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion du défenseur Ahmed Aït Abdeslam dans le temps additionnel (90e+1). Boulbina avec déjà trois buts inscrits en deux matchs, s'installe confortablement en tête du classement des buteurs.

A l'instar du MCA, le CR Belouizdad, vice-champion, a raté son retour dans son antre du 20-août 1955 d'Al-Annasser, après le nul concédé face à l'ES Sétif (0-0).

L'actuel meilleur buteur historique de l'équipe national Islam Slimani, de retour à la maison belouizdadie après 11 ans d'exil à l'étranger, a joué l'intégralité de la rencontre mais sans pour autant secouer le filets.

De son côté, l'Entente, vainqueur lors de la journée inaugurale à domicile face au MC El-Bayadh (1-0), parvient à confirmer ses ambitions, et revient avec un point précieux.

Le MCEB déjà dans le doute

A l'occasion du premier match disputé au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, inauguré le 10 juillet dernier, la JSK n'a pas raté l'occasion de signer le premier succès dans son nouveau fief, en battant son voisin et nouveau promu l'Olympique Akbou (2-1). Les coéquipiers du capitaine Mebarakou ont été cueillis à froid, après une ouverture du score signée Boualia dès la 2e minute de jeu. Mais la formation d'Akbou a réussi à remettre les pendules à l'heure, sur un penalty transformé par Haroun peu avant la pause (39e).

En seconde période, les "Canaris, poussés par un public des grands jours, a réussi à reprendre l'avantage grâce au transfuge de la JS Saoura Aïmen Abdelaziz Lahemri (63e).

La seule victoire en déplacement lors de cette première partie des matchs de la 2e journée a été l'œuvre de l'US Biskra, vainqueur sur le terrain du MC El-Bayadh (1-0), grâce à sa nouvelle recrue estivale Saâd Abdeldjalil. Rien ne va plus en revanche chez le MCEB, qui concède sa deuxième défaite, en autant de matchs, après celle face à l'ESS. Le CS Constantine, l'un des deux représentants algériens à la phase de poules de la Coupe de la Confédération, a réalisé une belle opération en décrochant le point du nul à Chlef face à l'ASO (0-0).

Les Chélifiens, battus d'entrée à Alger face au PAC, échouent ainsi à se racheter devant leur public.

Cette 2e journée se poursuivra samedi avec trois matchs au menu, dont le derby de l'Ouest entre le nouveau promu l'ES Mostaganem et le MC Oran, alors que l'USMA lancera sa saison en déplacement face au NC Magra, en match prévu à huis clos.

Enfin, la JS Saoura, qui a raté ses débutés en s'inclinant sur le terrain du MCO (2-0), aura une belle occasion de se racheter en recevant dans son antre du 20-août 1955 de Béchar l'USM Khenchela.

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement, à l'issue des matchs de la Ligue 1 Mobilis de football disputés vendredi, devant se poursuivre samedi :

Vendredi, 27 septembre :

CR Belouizdad - ES Sétif 0-0

MC El-Bayadh - US Biskra 0-1

MC Alger-Paradou AC 1-1

JS Kabylie-Olympique Akbou 2-1

ASO Chlef-CS Constantine 0-0

Samedi, 28 septembre (16h00) :

NC Magra-USM Alger Huis clos

JS Saoura-USM Khenchela

ES Mostaganem-MC Oran 18h00 Huis clos

Classement : Pts J

1). Paradou AC 4 2

--). ES Sétif 4 2

3). MC Oran 3 1

--). US Biskra 3 1

--). JS Kabylie 3 1

--). Olympique Akbou 3 2

7). MC Alger 1 1

--). CR Belouizdad 1 1

--). CS Constantine 1 1

--). ASO Chlef 1 2

11). NC Magra 0 1

--). JS Saoura 0 1

--). MC El Bayadh 0 2

--). USM Alger -- --

--). USM Khenchela -- --

--). ES Mostaganem -- --.