Le Premier Ministre malgache, Christian Ntsay, a appelé la communauté internationale à intensifier et accélérer le financement de l'adaptation climatique pour tous les pays vulnérables, dont Madagascar.

Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le Premier Ministre malgache a exhorté vendredi "la communauté internationale à intensifier et accélérer le financement de l'adaptation climatique pour tous les pays vulnérables, notamment les pays insulaires dont Madagascar fait partie".

"L'heure est à l'action. (...) L'urgence climatique est devenue une réalité tangible et dévastatrice", a déclaré Ntsay, appelant "la communauté internationale à concrétiser les engagements pris pour lutter contre les effets du changement climatique".

"Conscient des menaces du changement climatique sur la paix, la sécurité et le développement, Madagascar – bien que faible émetteur de gaz à effet de serre – figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, subissant de plein fouet les cyclones, La sècheresse, l'érosion côtière et la perte de biodiversité unique", ajoute le Premier ministre.

Concernant les autres sujets d'actualités liés aux conflits mondiaux, le Premier ministre malgache suggère une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. "L'Afrique, continent en plein essor démographique et économique, ne saurait rester à la périphérie des centres de décisions mondiaux", argumente-t-il.