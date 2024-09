Dix personnes ont été tuées et sept autres sont portées disparues samedi dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies incessantes au Népal.

Les victimes se trouvent dans les districts de Kavrepalanchowk, Lalitpur et Dhankuta, où des maisons se sont effondrées ou ont été emportées par des glissements de terrain après des jours de pluie continue.

"Plus de 175 cas d'inondations et de glissements de terrain ont été signalés depuis vendredi, entraînant des pertes humaines et matérielles", a déclaré Dan Bahadur Karki, porte-parole de la police népalaise.

"Au moins 400 personnes ont été déplacées en raison des inondations et des glissements de terrain. La plupart des régions du pays, y compris Katmandou, ont été touchées par de fortes précipitations", a-t-il dit à la presse.

De nombreuses routes ont été bloquées à cause des glissements de terrain, d'après la même source.