La Chine a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour soutenir son économie, en réduisant le taux de réserves obligatoires des banques.

La banque centrale chinoise a réduit de 0,5 point de pourcentage du taux des réserves obligatoires (reserve requirement ratio, RRR) pour les institutions financières.

Ainsi, le taux moyen pondéré des réserves obligatoires pour les prêteurs s'élèvera à 6,6%, tandis que ceux qui ont déjà mis en place un taux de 5% ne seront pas concernés, selon un communiqué de la Banque populaire de Chine.

Ce taux (RRR) est un ratio qui détermine la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres. Sa réduction doit leur permettre de prêter davantage aux entreprises pour soutenir l'économie réelle.

"La banque centrale adhère à une politique monétaire de soutien avec une intensité renforcée et une réglementation plus ciblée afin de créer un environnement monétaire et financier sain pour une croissance économique stable et un développement de haute qualité", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Cette réduction du RRR a été annoncée pour la première fois par le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, lors d'une conférence de presse tenue mardi.

A cette occasion, M. Pan a déclaré que le RRR pourrait être abaissé de 0,25 à 0,5 point de pourcentage au cours de l'année, en fonction de la situation des liquidités.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du récent plan de relance de l'économie du pays, qui comprend également des mesures visant à soutenir le secteur immobilier et le marché des capitaux.