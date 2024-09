Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Ouargla ont procédé à la saisie de 90.000 comprimés psychotropes de type "Prégabaline 300" dans un domicile et à l'arrestation de deux individus, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes et agissant sur la base d'informations recueillies par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Rouissat, concernant la présence d'une quantité considérable de comprimés psychotropes dans un domicile, une patrouille s'est rendue sur les lieux et procédé à l'arrestation de deux individus et à la saisie de 90.000 comprimés psychotropes de type +Prégabaline 300+ en plus d'un montant de 134 millions de centimes et un véhicule", a précisé le communiqué qui affirme qu'un autre suspect est en fuite.

Un dossier judiciaire a été établi pour "trafic de drogues à un degré de gravité constituant une menace pour l'économie nationale et la santé publique à travers une bande criminelle organisée transfrontalière", lit-on dans le communiqué.

Après parachèvement des procédures juridiques, les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes, a ajouté la même source.