Cinq cyclistes de la sélection algérienne prendront part du 1er au 5 octobre à la 24ème édition du Grand prix cycliste international Chantal Biya (Cameroun) dont le coup d'envoi est prévu mardi prochain à partir de la ville de Nkonteng.

Il s'agit d'Azzedine Lagab, Islam Mansouri, Yacine Hamza, Oussama Mimouni et Hamza Amari, sous la conduite de l'entraîneur Kahlil Tamarent. Outre l'Algérie, d'autres sélections africaines et équipes européennes prendront part à cette édition du Grand Prix Chantal Biya, selon les organisateurs. La première étape qui constitue l'innovation majeure de cette édition aura lieu le mardi 1er octobre 2024 entre Nkoteng-Nanga-Eboko et Minta, longue de 100 km dans le département de Haute-Sanaga. La deuxième étape Yaoundé-Ebolowa (150 km) se déroulera le mercredi 2 octobre 2024 entre les départements du Mfoundi, du Nyong-et-So'o et de la Mvila. La troisième étape Ebolowa-Mengong-Sangmelima (105 km) va se courir le jeudi 3 octobre 2024 entre les départements de la Mvila et du Dja-et-Logo.

La quatrième étape Sangmelima-Mkpwang-Mvomeka'a-Meyomessala (145 km) aura lieu le vendredi 4 octobre 2024 dans le département du Dja-et Lobo et la cinquième et dernière étape Sangmelima-Yaoundé (155 km) le samedi 5 octobre 2024 se déroulera entre les départements du Dja-et-Lobo, du Nyong-et-So'o et du Mfoundi, le tout pour une distance totale de 655 km à parcourir en cinq jours par les coureurs venant d'Europe, d'Afrique et du Cameroun. La cérémonie de présentation des équipes participantes est prévue le lundi 30 septembre 2024 à Minta (place des fêtes).

Le Français Philippe Lambert a été désigné comme président du jury des commissaires de course pour l'édition 2024. Pour rappel, l'Algérien Hamza Yacine a été le vainqueur de l'édition 2023.