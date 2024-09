La Coupe d'Algérie (Espoirs/Seniors) de boxe se déroulera du 9 au 17 octobre prochain, à la salle omnisports Mohamed Belkacem Berchache de Constantine, a appris l'APS vendredi auprès des organisateurs.

Cette compétition est ouverte uniquement aux messieurs, et le dernier délai pour y confirmer l'engagement a été fixé au 5 octobre, soit quatre jours avant le début des premières épreuves.

Les Ligues participantes à cette compétition n'auront le droit d'engager qu'un seul boxeur par catégorie d'âge et par catégorie de poids, mais les Ligues qui occupent les trois premières places sur le plan national auront le droit d'engager deux pugilistes par catégorie d'âge et par catégorie de poids.

Il s'agit des Ligues de wilaya d'Alger, Béjaïa et Boumerdes chez les Espoirs, et celles d'Alger, Bouira et Boumerdes chez les seniors, a-t-on détaillé de même source.

"La compétition se déroulera en trois rounds de trois minutes chacun, avec une pause d'une minute entre chaque round, aussi bien pour les espoirs que pour les seniors" ont ajouté les organisateurs.