Le Conseil de sécurité tient hier, à la demande de l’Algérie, une réunion de haut niveau consacrée à la question palestinienne, et ce en marge du débat général de la 79e session de l'Assemblée Générale (AG) des Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, prononcera une allocution lors de cette réunion prévue à 15H (20H heure algérienne).

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, présentera un aperçu global sur les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et au Proche-Orient en général, notamment après l'escalade des opérations de l'occupant sioniste.

La réunion verra la participation des membres du Conseil de sécurité avec des délégations de haut niveau.

Pour rappel, depuis le 7 octobre 2023 les forces d'occupation sionistes mènent une agression dévastatrice contre la bande de Ghaza, qui a fait plus de 41.000 martyrs et plus de 96.000 blessés, et entrainé une catastrophe humanitaire sans précédent avec le déplacement de plus de 85% des populations du secteur soit 1.9 million de personnes.