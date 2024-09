Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a pris part, jeudi à New York, aux travaux de la réunion ministérielle de la Commission de consolidation de la paix (CCP) des Nations Unies.

Dans son allocution lors de cette réunion, M. Attaf a réaffirmé la disposition de l'Algérie à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de la renforcer, de l'expliquer, d'en examiner les lacunes et les traiter pour que la Commission puisse répondre aux aspirations de tous, notamment les pays en proie aux conflits. Le ministre a mis en avant l'importance de cette réunion "intervenant à point nommé, qui s'inscrit dans la dynamique du +Sommet de l'avenir" et ravive notre engagement commun au respect de la Charte de l'ONU, en tant que membre de la CCP et du Conseil de sécurité".

"Nous sommes convaincus que la CCP a le potentiel nécessaire pour devenir un instrument fort, consacré à agir de manière efficiente et efficace pour prévenir les conflits et intervenir dans les situations post-conflit en vue de la reconstruction", a-t-il dit. "De même, nous ne devons pas perdre de vue la raison de la création de cette Commission et son objectif primordial, à savoir fournir des conseils stratégiques à l'Assemblée générale (AG) et au Conseil de sécurité, et nous avons donc besoin d'une communication accrue au sein de la CCP avec ces deux organes principaux de l'ONU", a-t-il soutenu, soulignant que " cette communication devrait être principalement basée sur des stratégies à long terme, plutôt que sur la gestion des crises à court terme". De plus, ajoute le ministre, "nous voulons mettre l'accent sur l'importance stratégique de renforcer les partenariats entre la CCP et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), précisant que "ces partenariats sont vitaux et indispensables, en vue d'assurer le succès de nos efforts communs en matière de sécurité et de paix, en application du chapitre VIII de la Charte de l'ONU".

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé devant les participants à la réunion que l'Algérie ferait une contribution volontaire de 100.000 USD au Fonds de consolidation de la paix, au profit du Soudan du Sud.