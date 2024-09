La deuxième édition des Journées nationales de l'inchad et du madih s'est ouverte mercredi à El Tarf avec la participation d'une pléiade d'artistes et de troupes issus de diverses wilayas du pays.

Lors de la cérémonie d'ouverture, organisée à la bibliothèque principale de lecture publique chahida Françoise Louise, appelée Mabrouka Belkacem, les troupes "El Anwar El Fania" d'El Djelfa, "Wissal lil Inchad" et "El Hafoudia" de Biskra, "Edhekara lil Inchad eddini" d'El Tarf et "Balabil El Wahate" d'El Meghaier ont harmonieusement fusionné, durant un concert, l'art de l'inchad, la chanson engagée et la musique algérienne.

Lancée en présence des autorités locales sous le slogan : "Voix qui chantent l'éloge du plus parfait des hommes et font parvenir les souffrance de la Palestine", la manifestation se poursuivra durant trois jours, au cours desquels un jury, composé de célébrités de l'Inchad, choisira les troupes lauréates des prix mis en lice.

Les sentiments de solidarité et de soutien au peuple palestinien victime d'agressions sionistes barbares ont été vigoureusement exprimés à travers des chants et de paroles engagés, suscitant l'enthousiasme de l'assistance.

Noureddine Kouider, directeur de la Maison de la culture d'El Tarf, s'est félicité, dans son allocution d'ouverture, de l'organisation de cette manifestation, qui permet de mettre en exergue ce genre de chant caractérisé par sa forte charge émotionnelle et spirituelle.

Une conférence sur les fondements de l'Islam et les préceptes du prophète Mohamed (QSSSL) sera donnée par l'imam Mohamed Ghezouati.