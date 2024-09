Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le début de réception des candidatures afin de bénéficier d'aides pour financer "la production de films cinématographiques et la coproduction", "l'écriture de scénarios de films", ainsi que la "post-production" et ce, dans le cadre du soutien de l’Etat aux projets cinématographiques au titre de l'année 2025, a indique jeudi un communiqué du ministère.

Ce soutien concerne la production de films (long-métrage, court-métrage et documentaire) qui répondent aux critères artistiques et techniques du secteur cinématographique, ainsi que la post-production, à condition que le sujet du film ne soit pas déjà exploité et que la contribution de chaque coproducteur soit clairement définie (en cas de coproduction).

Le dossier technique de candidature comprend plusieurs pièces, dont une demande de soutien accompagnée d'une lettre explicative du projet, le titre provisoire du film, un résumé du projet, le scénario complet enregistré auprès de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), une fiche technique, un devis détaillé sous forme de chapitres, un plan de financement, un plan de travail (précisant les lieux de tournage et les délais d'exécution), les principaux acteurs candidats (au moins 3), ainsi que le CV du producteur, du réalisateur et du scénariste.

Les dossiers de candidature pour la production de films cinématographiques (long-métrage, court-métrage et films documentaires) doivent être déposés auprès de la Direction du développement et de la promotion des arts au siège du ministère, en versions papier et numérique. La période de réception des projets est fixée à 90 jours à compter de la date de cette annonce.

Les œuvres seront évaluées par la Commission de soutien public au cinéma après examen de tous les dossiers, et les projets acceptés seront annoncés sur le site officiel du ministère après délibération de ladite commission.

Par ailleurs, le dossier administratif des candidats doit comprendre plusieurs documents, dont les Statuts de la société de production, un certificat délivré par l'administration fiscale attestant que la situation fiscale de la société est légale, un agrément d'une société de production cinématographique, une déclaration sur l'honneur signée par le producteur attestant que sa société est en règle vis-à-vis des techniciens, des acteurs et de toute personne physique ou morale ayant contribué à ses productions précédentes, tout en définissant les éventuels financeurs du projet par des documents et engagements écrits.

Les dossiers incomplets ou ceux ne remplissant pas les conditions techniques et artistiques ne seront pas acceptés, tout comme ceux soumis hors des délais impartis. De plus, les sociétés cinématographiques ayant bénéficié d'un soutien pour un projet sans respecter leurs engagements seront exclues, selon le communiqué.