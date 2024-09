Le président de l'Etat palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau exhorté jeudi, depuis la tribune des Nations unies, la communauté internationale à instaurer en urgence un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza et à arrêter l'envoi des armes à l'entité sioniste qui poursuit son agression contre l'enclave palestinienne depuis bientôt un an.

"Arrêtez le génocide. Arrêtez d'envoyer des armes à l'entité sioniste", a lancé le président M. Abbas devant l'Assemblée générale de l'ONU, en jugeant que l'entité sioniste ne "mérite pas" d'être membre des Nations unies.

"Arrêtez ce crime. Arrêtez-le maintenant. Arrêtez de tuer des enfants et des femmes", a encore martelé le président palestinien.

Et d'ajouter : "Cette folie doit s'arrêter. Le monde entier est responsable de ce que subit la population à Ghaza et en Cisjordanie occupée", a ajouté Mahmoud Abbas.

"L'entité sioniste qui refuse d'appliquer les résolutions des Nations unies, ne mérite pas d'être un membre de cette organisation internationale", a-t-il insisté, en regrettant que les Etats- Unis, allié de l'occupant, aient bloqué par leur droit de veto au Conseil de sécurité l'adhésion des Palestiniens, qui ont aujourd'hui un statut d'Etat observateur. "L'occupation prendra fin, prendra fin, prendra fin !", a-t-il clamé.

Les autorités palestiniennes de la Santé ont indiqué jeudi que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis près d'un an, s'est alourdi à 41.534 martyrs et 96.092 blessés.

Ghaza : Guterres exhorte les Etats membres de l'ONU à accroitre leur soutien à l'UNRWA

Le secrétaire général de l'ONU, Ant?nio Guterres, a exhorté les Etats membres des Nations unies à accroître leur soutien à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui fournit des services essentiels à près de 6 millions de personnes.

"Les Etats membres de l'ONU doivent œuvrer sur tous les fronts pour intensifier leur soutien à la mission vitale de l'UNRWA", a-t-il insisté jeudi au cours d'une réunion de haut niveau, coorganisée par la Jordanie et la Suède, en soutien à l'UNRWA, en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

"L'UNRWA n'est pas une solution durable à long terme pour les réfugiés palestiniens. Mais jusqu'à ce moment, l'UNRWA reste indispensable. Il n y a pas d'alternative à l'UNRWA", a-t-il ajouté, exhortant tous les Etats de l'ONU à fournir "un soutien total".

Il a rappelé que "222 collègues de l’UNRWA ont été tués, beaucoup avec des familles entières, plusieurs dans l’exercice de leurs fonctions", ce qui représente "le bilan le plus lourd de l’histoire de l’ONU", exprimant "sa pleine confiance dans l’engagement continu de l’UNRWA à défendre les principes humanitaires de neutralité, d’impartialité et d’humanité et à mettre en œuvre les recommandations de l’examen indépendant de Catherine Colonna".

S'attardant, en outre, sur la situation à Ghaza, le SG de l'ONU a dénoncé la passivité et le manque de volonté auprès de certains Etats quant à l'urgence de mettre fin à l'agression sioniste.

"Nous avons laissé tomber le peuple de Ghaza. Ils vivent un enfer qui s'aggrave de jour en jour", a-t-il alerté, réitérant sa demande d'instaurer un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Ghaza, d’une libération des otages et d'une solution politique à deux Etats.

L'appel à la prière d'al-Fadjr à la mosquée Ibrahimi toujours interdit par l'occupant sioniste

Les forces d'occupation sionistes continuent d'interdire pour le 16e jour d'affilée l’appel à la prière d'al-Fadjr à la mosquée Ibrahimi à El Khalil, en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Cité par Wafa, le directeur des Awqafs musulmans à El Khalil, Ghassan Al-Rajabi a indiqué que "l’interdiction vise à permettre aux colons sionistes de mener leurs rituels religieux à même la mosquée et d’entraver l’accès aux Palestiniens et aux visiteurs".

Soulignant que de tels actes portent atteinte à la pratique religieuse, le responsable palestinien a fait remarquer que "les forces d'occupation ont intensifié leurs mesures de sécurité autour de la mosquée, en mettant notamment en œuvre des contrôles plus stricts aux points d’entrée et aux points de contrôle militaires menant au site".

A noter que des colons extrémistes sionistes ont l'habitude d'envahir les mosquées en Palestine, notamment l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans la ville sainte d'El-Qods.

Sous la protection des forces d'occupation, les colons provoquent les Palestiniens et pratiquent aussi leurs rituels talmudiques sur place, selon des médias palestiniens.