Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a condamné "les positions indignes" de certaines parties appuyant la thèse coloniale marocaine au Sahara occidental, appelant le Conseil de sécurité et l'ONU à assumer leurs responsabilités pour parachever le processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture, jeudi, des travaux de la 5e session ordinaire du Secrétariat national du front Polisario, le président Ghali a dénoncé "les positions indignes" de certaines parties pour soutenir la thèse coloniale marocaine au Sahara occidental, rappelant, à ce propos, la déclaration du président français, qui constitue "une violation flagrante de la Charte de l'ONU et ouvre la voie à l'occupant marocain pour fouler aux pieds le droit international et le droit international humanitaire".

Par ailleurs, le Président sahraoui a mis l'accent sur la responsabilité du Conseil de sécurité international et de l'ONU en général, quant au parachèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique.

Il a également appelé l'Union africaine (UA) à "imposer l'application des principes et objectifs de son Acte constitutif", notamment le respect des frontières héritées au recouvrement de l'indépendance", mettant en garde contre "le danger que représente l'Etat occupant marocain et ses pratiques scandaleuses, comme ce fut le cas récemment au Japon, sur l'unité et la cohésion de l'organisation continentale".

Par ailleurs, le Président Ghali a exprimé sa solidarité avec les peuples palestinien et libanais face à l'agression sioniste barbare, soulignant que "la paix et la stabilité dans le monde ne sauraient exister sans le respect des résolutions de la légalité internationale et sans la possibilité de permettre aux peuples d'exercer leurs droits légitimes à l'autodétermination".

L'Armée sahraouie cible les forces d'occupation marocaines dans le secteur de Guelta

L'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a ciblé, jeudi, par des bombardements les régions de Reguiz et Lethrathiet dans le secteur de Guelta, a indiqué la direction centrale du commissariat politique de l'Armée sahraouie dans un communiqué militaire.

Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), "dans le cadre de la poursuite de sa lutte héroïque", l'Armée populaire de libération sahraouie a ciblé par d'intenses bombardements les régions de Reguiz et Lethrathiet dans le secteur de Guelta.

Les attaques de l'Armée sahraouie "se poursuivent contre les retranchements des forces d'occupation marocaines, qui subissent des pertes matérielles et humaines le long du mur de sable", lit-on dans le communiqué.