Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé, jeudi, la signature d'un accord qui garantit l’approvisionnement d'un vaccin anti-mpox au prix le plus bas du marché et garantit l’accès au vaccin à 77 pays à revenu faible et intermédiaire

L'accord est le résultat de l'appel d'offres d'urgence lancé par l'UNICEF le 29 août et fait suite à la préqualification du vaccin MVA-BN mpox par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 13 septembre.

Dans le cadre de cet accord, l’UNICEF a négocié un prix pouvant atteindre 65 dollars par dose de vaccin, soit le prix le plus bas du marché. L’accord garantit également l’accès au vaccin à 77 pays à revenu faible ou intermédiaire, dont la République démocratique du Congo (RDC) et d’autres pays en première ligne de la crise.

Dans le cadre de l’appel d’offres d’urgence, l’UNICEF examine des propositions supplémentaires en vue de garantir un approvisionnement à long terme, diversifié et sécurisé de vaccins anti-mpox auprès de plusieurs fabricants au meilleur prix possible et avec les mêmes principes de transparence des prix.

Plus de 800 millions de dollars promis pour la réponse au mpox, selon les CDC Afrique

Plus de 800 millions de dollars ont été promis aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour leur lutte contre une épidémie de mpox en pleine expansion sur le continent, a indiqué jeudi le directeur de l'agence, Jean Kaseya.

L'agence de santé de l'Union africaine (UA) avait auparavant promis de lever 600 millions de dollars contre le mpox, qui a été déclaré urgence sanitaire mondiale à la mi-août après qu'une nouvelle souche a commencé à se propager de la République démocratique du Congo (RDC) aux pays voisins.

Jean Kaseya a déclaré aux journalistes que "l'agence avait reçu des promesses de dons de 814 millions de dollars pour soutenir son plan de réponse. Si l'on prend en compte un soutien supplémentaire, ce montant pourrait s'élever à environ 1 milliard de dollars".

Les CDC Afrique recevront environ 314 millions de dollars provenant d'un fonds mpox qui a été créé pour recevoir les contributions des Etats membres et des partenaires. Ce montant comprend 129 millions de dollars offerts par le fonds pandémique.

L'agence a obtenu 4,3 millions de doses de vaccin sur les plus de 10 millions nécessaires pour commencer à contrôler cette épidémie, selon Kaseya.

Des fonds supplémentaires sont venus de la Coalition pour la préparation aux épidémies, qui a partagé environ 72 millions de dollars pour le développement de vaccins et 145 millions de dollars pour l’expansion des capacités de fabrication en Afrique.

"Nous redistribuerons ce financement sur la base des discussions que nous aurons avec tous les partenaires pour garantir que tous les pays touchés et les pays à haut risque reçoivent un soutien approprié contre le mpox", a affirmé Kaseya.

L'Afrique a enregistré plus de 32 000 cas suspects de mpox, dont 840 décès jusqu'à présent cette année, selon les données des CDC Afrique.